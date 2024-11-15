Майбутнє вже тут: компанія у США щороку клонує по 200 домашніх улюбленців (відео)

Бізнес із клонування собак вартістю 50 000 доларів процвітає, і черга на нього розтягується на п'ять місяців.

Через двадцять чотири роки після того, як у Шотландії народилася овечка Доллі — перший ссавець, успішно клонований із дорослої клітини, — у Сполучених Штатах процвітає клонування домашніх тварин. Про це пише The Post.

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"Клонування розвивається настільки швидко, наскільки швидко ми можемо ефективно управляти цим зростанням", — сказав Блейк Рассел, президент ViaGen.

Це єдина компанія в США, що пропонує клонування домашніх тварин, і наразі у неї п'ятимісячний лист очікування. Зразок тканин має бути зібраний протягом п'яти днів після смерті вихованця, але зразок може зберігатися в замороженому вигляді десятиліттями. Подібна процедура описувалася у фантастичному фільмі "Шостий день" 2000 року, в якому головну роль зіграв Арнольд Шварценеггер.

Компанія була заснована 2002 року, зосередившись на генетичному збереженні коней і худоби. У 2015 році вона запустила підрозділ ViaGen Pets, що пропонує свої послуги з клонування любителям кішок і собак. З 2017 по 2022 рік бізнес отримав розвиток і тепер компанія клонує близько 200 домашніх тварин на рік.

Раніше охочим клонувати домашніх тварин доводилося їхати в Південну Корею, де 2005 року було клоновано першого собаку — афганського хорта на прізвисько Снуппі.

Хоча клонування стає дедалі популярнішим, воно залишається досить дорогим. Остін, бізнесмен із Нью-Йорка, нещодавно витратив 50 400 доларів на клонування свого йоркширського тер'єра Цезаря, який помер у січні.

"Я не міг завести чужого собаку; я був так убитий горем і емоційно прив'язаний, і пройти через це було способом повернути частинку Цезаря. Я хотів продовжити його родовід, але його кастрували, коли він був цуценям. Проста відповідь: я не хотів ще одну собаку; я хотів потомство Цезаря. Для мене це був єдиний спосіб рухатися вперед", — розповів шістдесятирічний чоловік.

Також компанія клонувала вовкособа Віллоу, яка загинула в ДТП, причому відразу п'ять разів. Цуценята Фенікс, Джуніпер, Астра, Сірша, Отем і Ембер почуваються добре.

Щоб клонувати домашню тварину, клітини тканин збирають, культивують і заморожують до або відразу після смерті тварини. ViaGen стягує 150 доларів на рік, крім початкової плати за збір у розмірі 1600 доларів, з тих, хто хоче зберігати заморожені зразки тканин.

Щоб розпочати клонування, ДНК зі зразка вводиться в донорську яйцеклітину, з якої видалено генетичний матеріал. Потім яйцеклітину стимулюють електрикою, щоб спонукати поділ клітин. Отримані ембріони потім переносяться в сурогатну тварину, сподіваючись, що хоча б один із них приживеться. Якщо процедура проходить успішно, сурогатна мати виношує клон — або потенційно клонує — близько двох місяців, як це зазвичай буває в собак і кішок, і народжує здорових цуценят або кошенят.

"У нової тварини є всі клітини вашого старого собаки", — сказав Остін.

Складний процес передбачає проведення операцій на двох тваринах — донорі яйцеклітин і сурогатній матері, — що викликає деякі етичні побоювання.

Лорен Естон, представниця ViaGen, підкреслює, що з усіма тваринами поводяться гуманно. "Ми стежимо за тим, щоб про них добре дбали", — сказала вона The Post.

П'ять клонів вовкособа Віллоу

Що стосується здоров'я самих клонів, дослідження 2016 року, присвячене довгостроковому здоров'ю клонованих овець і опубліковане в журналі Nature Communications, показало, що клоновані тварини старіють, як і звичайні.

Остін був у захваті від результатів. У нього успішно імплантувалися два ембріони, а його клонованим цуценятам, Джуліусу і Генрі, зараз 4 місяці.

За його словами, навіть у своєму ніжному віці вони вже демонструють разючу схожість із його покійним цуценям.

"Ці хлопці неймовірно схожі на Цезаря за рисами, манерами і реакціями, але ж вони просто цуценята. Я досі дуже сумую за Цезарем і плачу за ним, але тепер у мене є частинка його. У цих собак 100% його клітин і ДНК — це майже реінкарнація", — повідомив він.

Хоча це і дорого, Рассел сказав, що не тільки багаті любителі домашніх тварин вибирають клонування. "У нас багато людей середнього класу, які кажуть нам, що задоволення, яке вони отримують від своїх тварин, коштує більше, ніж задоволення, яке вони отримують від автомобіля", — сказав він раніше в інтерв'ю.

Келлі Андерсон, маркетолог, яка проживає в Остіні, штат Техас, насилу могла дозволити собі клонування, коли сім років тому померла її кішка Чай.

"Я взяла кредит. Гроші далися мені нелегко. Я зовсім не багата, але це коштувало кожної копійки, абсолютно... Чай була моєю спорідненою душею; вона розуміла мене, і вона була всім для мене. У мене ніколи не було таких стосунків з іншою домашньою твариною або людиною, як із нею", — сказала вона, оплачуючи процедуру, яка на той момент коштувала 25 000 доларів.

Отримана кішка на ім'я Белль виглядає точнісінько як Чай. Однак копія в деяких відношеннях відрізняється від оригіналу. Келлі зізналася, що Белль не так відчуває її емоції, як її попередниця.

Нагадаємо, мати Періс Гілтон розповіла, що її дочка клонувала свого улюбленого собаку Даймонд Бебі.