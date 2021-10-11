Вічне кошеня. Названа найменша порода кішок у світі

Сінгапурська порода кішок була майже знищена на батьківщині і свою нову історію почала у 1970-их роках, коли потрапила в США.

У світі налічується близько 200 порід кішок, які відрізняються забарвленням, звичками, розмірами і характером, проте особливе місце серед них займає сінгапура, яка вважається найменшою кішкою в світі.

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Назва породи вже говорить про те, звідки вона пішла. Через звичку цих тварин жити у водостоках і спати в дренажних ямах жителі Малайського півострова, у південній частині якого розташований Сінгапур, називали їх "дренажними кішками".

Вік породи становить не менше 300 років, і з'явилася вона шляхом випадкового схрещування кішок, які з усього світу потрапили в Сінгапур на кораблях, з місцевими котами. Через маленький зріст і проживання в каналізаціях місцева влада віднесла цих тварин до паразитів і винищувала їх. Дійшло до того, що у 1974 році залишилося всього три кішки сінгапури. Заводчики вивезли їх в США, а у 1980-му році було знайдено ще одну тварину. Ця четвірка і стала першими офіційно визнаними представниками породи.

[ + – ] Сімейство сінгапурських кішок

У Сінгапурі, де раніше цих тварин масово знищували під час очищення дренажних каналів, у 1991 році їх проголосили національним символом і встановили на їх честь кілька статуй.

[ + – ] У Сінгапурі в 1991 році цих кішок проголосили національним символом

Зараз популярність сінгапурів стрімко зростає, завдяки їх екзотичного розміру, а також гарної зовнішності. Незважаючи на те, що вага цих кішок рідко перевищує 2,5 кг (котів — 3 кг) їх тіло кремезне і мускулисте. На вигляд сінгапурська кішка схожа на абісинську. У неї округла широка коротка мордочка з "бакенбардами", великі мигдалеподібні очі, колір яких (коричневий, зелений або жовтий з чорною облямівкою) формується тільки до віку півтора років, коротка і гладка шерсть з темними або кремовими смугами на кожному волоску, темніше на спині, хвості і лапах, а також тонкий з тупим кінчиком хвіст.

[ + – ] Дорослі сінгапурські кішки важать до 2,5 кг, коти — не більше 3 кг Фото: MAY, JULI & Nio, Singapulacat

Сінгапури вважаються чудовими компаньйонами, хоча і стримані у прояві емоцій. Вони віддані і доброзичливі, легко навчаються і допитливі, із задоволенням сидять на плечі у господаря або на колінах. Кішки цієї породи не люблять самотність, проте дуже обережні з чужинцями.

Ще один важливий плюс породи — її безконфліктність. Сінгапури чудово уживаються між собою і з іншими тваринами в будинку.

Вирішивши завести сінгапурську кішку, варто пам'ятати, що вона добре почуває себе у знайомих просторах, тому часті переїзди і зміна місця проживання для неї не дуже бажані. Крім того, ця порода не любить холоду, тому їх не часто можна зустріти в нашій країні.

[ + – ] Сінгапурські кішки дуже люблять тепло Фото: Pam Fuhrmeister/Instagram

Організовуючи простір для нового вихованця, слід подбати про те, щоб лежанка була якомога вище, оскільки, маючи можливість огляду з висоти, ці кішки відчувають себе у безпеці.

[ + – ] Лежанку для сінгапури краще розмістити вище Фото: Pam Fuhrmeister/Instagram

Нагадаємо, які породи кішок приносять господарям найменше клопоту, а які варто заводити, тричі подумавши.