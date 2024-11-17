Тісний зв'язок: 10 ознак того, що ваша кішка вам безмежно довіряє

Завоювати довіру кішки непросто, але якщо вона зрозуміє, що ви по-справжньому любите її і піклуєтеся про неї, то віддячить вам відданістю.

Кішки — це тварини, без яких багато хто не уявляє свого життя, а за нинішніх часів — ще й суттєвий антистрес. Навряд чи знайдеться кошатник, у якого пам'ять телефону не забита фотографіями або відео улюбленця. У стосунках людина-тварина — найважливіше взаємна довіра. Як відомо, кішка — це тварина, яка сама вирішує, кого любити і кому довіряти. Якщо у вашої кішки (або кота) спостерігаються ці 10 ознак, то, як пише Сats.com, ви — щаслива людина, якій ваш улюбленець безмежно довіряє.

Кішки висловлюють прихильність і довіру тонкими способами.

Привітання

Кішки — цікаві істоти, і їм подобається досліджувати, коли відбувається щось нове. Дорослі кішки також територіальні і мають звичку пильно стежити за тим, що відбувається на їхній території. Якщо ваша кішка прибіжить привітати вас, коли ви повертаєтеся додому, це хороша ознака того, що вона повністю довіряє вам. Хвіст догори в цей момент є компліментом, оскільки це зазвичай вказує на хвилювання і задоволення.

Кішка постійно проводить із вами час

Кішки відомі своєю відособленістю та незалежністю. Однак якщо кішка (або кіт) норовить сісти вам на коліна або прилягти поруч, затишно згорнувшись, це свідчить про сильну емоційну прихильність тварини, любов до вас і безмежну довіру. Водночас деякі тварини норовлять принести ближче до "своєї" людини улюблену іграшку і навіть можуть попросити погратися з ними. Найкращий комплімент — якщо вони хочуть спати на вас. Знаходження поруч із вами, коли вони найбільш уразливі, — це явна ознака того, що ви заслужили довіру своєї кішки.

Якщо кішка намагається проводити з вами максимум часу, це говорить про її довіру Фото: Fabrizio Misson/Shutterstock

Зоровий контакт

Зоровий контакт — важлива форма спілкування для кішок, і вони можуть використовувати погляди, розмір зіниць і моргання, щоб сигналізувати про різні емоції іншим кішкам і людям, якщо ви знаєте, на що звертати увагу. Якщо ваша кішка підтримує зоровий контакт з вами, коли розслаблена, і час від часу повільно кліпає, це явна ознака прив'язаності та довіри.

Масаж лапками і покусування

Іноді кішки можуть проявляти свою довіру з лишком. Якщо кішка вам довіряє, вона прагнутиме гратися з вами і покусувати вас, застосовуючи не "мисливське", а любовне "кусь", що відрізняється силою і тиском укусу.

Гострі маленькі кігтики кішок також можуть використовуватися для прояву ласки. У ранньому віці кішки використовують свої передні лапи, щоб м'яти своїх матерів, щоб стимулювати виділення молока, і багато дорослих кішок все ще мнуть м'які речі як форму розради. Сидіти у вас на колінах і м'яти вас своїми кігтями насправді є ознакою любові — хоча це може не відчуватися так!

"Бодання"

Якщо ваша кішка любить ніжно бити вас головою або гладити по вашому обличчю своїм, це свідчить про велику любов, довіру і відчуття безпеки поруч із вами. У кішок є пахучі залози на щоках, лобі та підборідді, які виділяють феромони. Вони виражають безпеку і визнання.

Кішка, яка любить гратися і "розмовляти" з господарем, впевнена у своїй безпеці з ним Фото: Pixabay

Догляд за вами з боку кішки

Кішки часто є поодинокими тваринами, але якщо вони живуть у парі або групі, то будуть витрачати час на догляд за собою. Якщо ваша кішка облизує вас або гладить лапкою, ця поведінка вказує на довіру і любов. Відповідайте взаємністю, регулярно проводячи вичісування, і прихильність вашої кішки до вас буде тільки зростати.

Подарунки

Якщо кішка приносить вам мишей, птахів або іншу живність, спійману нею на вулиці, не лякайтеся і не сваріть кішку. Якщо пухнаста мисливиця приносить вам свою здобич, — це слід цінувати, а не засуджувати, оскільки таким чином тварина визнає ваш авторитет і хоче ділитися з вами усім, що в неї є. Відкритий живіт

Кішки лягають на спину і підставляють живіт для чухання людині тільки в тому випадку, якщо довіряють їй абсолютно. Живіт кішки — вразлива зона, і лежачи на спині з відкритим животом, ваша кішка може дати зрозуміти, що вона абсолютно розслаблена і почувається невимушено поруч із вами.

Муркотіння і нявкання

Звичайна поведінка кішки не передбачає нявкання. Замість цього вони в основному використовують мову тіла, позу і запах для спілкування. Більшість вокалізацій кішок зазвичай негативні і складаються з шипіння і гарчання.

Класичний звук "мяу" у кішки зустрічається досить рідко, зазвичай його можна почути лише тоді, коли кішка задоволена чи схвильована, або між кішкою-матір'ю та кошеням. Якщо ваша кішка вітає вас якимось захопленим звуком — наприклад, голосно нявкає, коли ви з'являєтесь вранці, це слід сприймати як знак прихильності. М'які "пискляві" звуки, звані треллю, також є ознакою того, що ваша кішка любить і приймає вас.

Зоровий контакт — одна з головних ознак тісного емоційного зв'язку кішки зі своєю людиною Фото: Sky News

Хвости і попи

Хвіст кішки відіграє більшу роль у спілкуванні кішок, ніж ви можете собі уявити. Спостереження за положенням хвоста кішки може дуже швидко визначити її настрій. Високий, вертикальний хвіст — ознака задоволеності та дружелюбності, а якщо він тремтить, це ще краще! Ще одна головна ознака прихильності у кішок — це коли вони повертаються до вас спиною і попою. Вони довіряють і не бояться, що їх атакують ззаду.

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