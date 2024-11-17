Тесная связь: 10 признаков того, что ваша кошка вам безгранично доверяет

Завоевать доверие кошки непросто, но если она поймет, что вы по-настоящему любите ее и заботитесь о ней. то отблагодарит вас преданностью.

Кошки – это животные, без которых многие не представляют своей жизни, а в нынешние времена – еще и существенный антистресс. Вряд ли найдется кошатник, у которого память телефона не забита фотографиями или видео любимца. В отношениях человек-животное – важнее всего взаимное доверие. Как известно, кошка – это животное, которое само решает, кого любить и кому доверять. Если у вашей кошки (или кота) наблюдаются эти 10 признаков, то, как пишет Сats.com, вы – счастливый человек, которому ваш любимец безгранично доверяет.

Кошки выражают привязанность и доверие тонкими способами.

Приветствие

Кошки — любопытные существа, и им нравится исследовать, когда происходит что-то новое. Взрослые кошки также территориальны и имеют привычку пристально следить за тем, что происходит на их территории. Если ваша кошка прибежит поприветствовать вас, когда вы возвращаетесь домой, это хороший признак того, что она полностью доверяет вам. Хвост вверх в этот момент является комплиментом, поскольку это обычно указывает на волнение и удовольствие.

Кошка постоянно проводит с вами время

Кошки известны своей обособленностью и независимостью . Однако если кошка (или кот) норовит сесть вам на колени или прилечь рядом, уютно свернувшись, это говорит о сильной эмоциональной привязанности животного, любви к вам и безграничном доверии. При этом некоторые животные норовят принести поближе к "своему" человеку любимую игрушку и даже могут попросить поиграть с ними. Самый лучший комплимент — если они хотят спать на вас. Нахождение рядом с вами, когда они наиболее уязвимы, — это явный признак того, что вы заслужили доверие своей кошки.

Если кошка старается проводить с вами максимум времени, это говорит о ее доверии Фото: Fabrizio Misson/Shutterstock

Зрительный контакт

Зрительный контакт — важная форма общения для кошек, и они могут использовать взгляды, размер зрачков и моргание, чтобы сигнализировать о различных эмоциях другим кошкам и людям, если вы знаете, на что обращать внимание. Если ваша кошка поддерживает зрительный контакт с вами, когда расслаблена, и время от времени медленно моргает, это явный признак привязанности и доверия.

Массаж лапками и покусывание

Иногда кошки могут проявлять свое доверие с лихвой. Если кошка вам доверяет, она будет стремиться играть с вами и покусывать вас, применяя не "охотничье", а любовное "кусь", что отличается силой и давлением укуса.

Острые маленькие коготки кошек также могут использоваться для проявления ласки. В раннем возрасте кошки используют свои передние лапы, чтобы мять своих матерей, чтобы стимулировать выделение молока, и многие взрослые кошки все еще мнут мягкие вещи в качестве формы утешения. Сидеть у вас на коленях и мять вас своими когтями на самом деле является признаком любви — хотя это может не ощущаться так!

"Бодание"

Если ваша кошка любит нежно бодать вас головой или гладиться о ваше лицо своим, этот говорит о большой любви, доверии т ощущении безопасности рядом с вами. У кошек есть пахучие железы на щеках, лбу и подбородке, которые выделяют феромоны. Они выражают безопасность и признание.

Кошка, которая любит играть и "разговаривать" с хозяином, уверена в своей безопасности с ним Фото: Pixabay

Уход за вами со стороны кошки

Кошки часто являются одиночными животными, но если они живут в паре или группе, то будут тратить время на уход за собой. Если ваша кошка облизывает вас или гладит лапкой, это поведение указывает на доверие и любовь. Отвечайте взаимностью, регулярно проводя вычесывание, и привязанность вашей кошки к вам будет только расти.

Подарки

Если кошка приносит вам мышей, птиц или прочую живность, пойманную ею на улице, не пугайтесь и не ругайте кошку. Если пушистая охотница приносит вам свою добычу, – это следует ценить, а не осуждать, поскольку таким образом животное признает ваш авторитет и хочет делиться с вами всем, что у нее есть. Открытый живот

Кошки ложатся на спину и подставляют живот для почесывания человеку только в том случае, если доверяют ему абсолютно. Живот кошки — уязвимая зона, и лежа на спине с открытым животом, ваша кошка может дать понять, что она совершенно расслаблена и чувствует себя непринужденно рядом с вами.

Мурлыканье и мяуканье

Обычное поведение кошки не предполагает мяуканья. Вместо этого они в основном используют язык тела, позу и запах для общения. Большинство вокализаций кошек обычно негативны и состоят из шипения и рычания.

Классический звук "мяу" у кошки встречается довольно редко, обычно его можно услышать только тогда, когда кошка довольна или взволнована, или между кошкой-матерью и котенком. Если ваша кошка приветствует вас каким-то восторженным звуком — например, громко мяукает, когда вы появляетесь утром, это следует воспринимать как знак привязанности. Мягкие "пищащие" звуки, называемые трелью, также являются признаком того, что ваша кошка любит и принимает вас.

Зрительный контакт – один из главных признаков тесной эмоциональной связи кошки со своим человеком Фото: Sky News

Хвосты и попы

Хвост кошки играет большую роль в общении кошек, чем вы можете себе представить. Наблюдение за положением хвоста кошки может очень быстро определить ее настроение. Высокий, вертикальный хвост — признак удовлетворенности и дружелюбия, а если он дрожит, это еще лучше! Еще один главный признак привязанности у кошек — это когда они поворачиваются к вам спиной и попой. Они доверяют и не боятся, что их атакуют сзади.

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