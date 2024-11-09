До 20 лет и больше: какие породы кошек живут дольше всех

Продолжительность жизни кошки зависит не только от породы, но и от многих других факторов: ухода, здоровья, условий содержания.

Задумываясь о том, чтобы завести дома кошку, потенциальные владельцы животного анализируют несколько факторов: характеристика породы, особенности питомца, время, которое могут посвятить уходу, требования к содержанию. И далеко не последнее место в этом перечне занимает вопрос о продолжительности жизни кошки, ведь неудивительно, что с любимым животным хочется провести как можно больше времени. Специалисты ветеринарного центра New England из Виндзора назвали породы кошек, которые будут вместе со своими хозяевами довольно долго.

Среднестатистическая домашняя кошка может прожить от 12 до 18 лет, в то время как у уличных кошек продолжительность жизни гораздо короче — примерно от 2 до 12 лет. Продолжительность жизни каждой кошечки зависит от множества факторов, таких как образ жизни, рацион питания и общее состояние здоровья на протяжении всей жизни. Какие же породы можно назвать долгожителями?

Бирманская кошка

Представительница этой породы попала в Книгу рекордов Гиннеса, прожив 35 лет. Конечно, большинство бирманских кошек не живут так долго. Средняя продолжительность жизни бирманских кошек составляет от 18 до 25 лет. Бирманские кошки энергичны, игривы и дружелюбны к людям. Они обожают детей и идеально подходят для содержания в качестве домашнего питомца.

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Балинезийская кошка

Балинезийские кошки очень похожи на сиамских, но имеют более длинную шерсть. Для описания этой породы можно использовать множество прилагательных: общительная, ласковая, активная, умная, ловкая, разговорчивая и так далее. Здоровая балинезийская кошка может прожить от 18 до 22 лет.

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Американская короткошерстная

Американская короткошерстная — породистая версия домашней короткошерстной — популярна среди семей с детьми из-за своего игривого и легкого темперамента. Эти кошки обычно умеют развлекать себя сами и не требуют внимания. Но они также ценят интерактивные игры и социализацию. Большинство из них, как правило, здоровы, но могут быть подвержены сердечным заболеваниям. Средняя продолжительность жизни этой породы составляет от 15 до 20 лет.

Сиамская кошка

Как следует из названия, сиамская кошка родом из Таиланда (ранее называвшегося Сиамом), но сколько живут сиамские кошки? В среднем до 15 лет, а некоторые могут даже достичь 20-летнего возраста. Люди любят сиамских кошек, потому что они общительные, игривые и забавные. Сиамских кошек можно дрессировать из-за их умной натуры, научить ходить на шлейке и выполнять множество трюков.

Мэнкс

Мэнксская кошка обычно бесхвостая, и это становится ее самой отличительной чертой среди других кошек. Люди считали, что отсутствие хвоста было естественной мутацией позвоночника породы. Однако не все мэнксские кошки рождаются без хвоста. Эта порода умна, хорошо ладит с другими животными. Часто говорят, что они ведут себя как собаки из-за своего чувства преданности своим хозяевам и любви к интерактивным играм. Что еще более важно, они могут жить намного дольше 15 лет.

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Ориентальная короткошерстная

Ориентальная короткошерстная — это помесь, использующая сиамскую в качестве основы. Внешность ориентальных короткошерстных кошек уникальна, а их шерсть бывает 300 цветов и узоров. Поскольку они являются помесью сиамских кошек, у них такие же замечательные характеры, как у сиамских: умные, любопытные и любящие. Эти кошки имеют большую продолжительность жизни — более 15 лет.

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Русская голубая

У русских голубых кошек элегантные черты, длинные конечности и стройные тела. Возможно, это объясняет, почему эта порода так часто появляется в телевизионной рекламе. Русские голубые кошки — нежная порода кошек, которую легко дрессировать. Они немного застенчивы с незнакомцами, но ласковы со своими хозяевами. Они наслаждаются типичной жизнью в помещении и могут жить долго, в среднем до 10-20 лет.

Фото: Кэт Молли

Среди других пород, которые живут достаточно долго, – бомбейская (до 20 лет), сфинксы (от 15 до 20), персидские (15-20), саванна (12-20), манчкин (12-15).

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