Найрозумніший у світі пес: учені назвали найбільш тямущі породи собак

У тваринному світі наявність великого мозку зазвичай пов'язана з вищим інтелектом, але тепер учені вважають, що це не працює для домашніх собак.

Люди й собаки тисячоліттями живуть пліч-о-пліч і за цей час тварини заробили репутацію найкращих друзів людини. Однак, як би нам не здавалося, дослідження показують, що нам все ще багато чого не відомо про наших вихованців, пише Daily Mail.

У тваринному світі наявність великого мозку, як правило, пов'язана з вищим інтелектом. Однак нове дослідження французьких учених припускає, що це твердження не завжди вірне принаймні коли йдеться про домашніх собак.

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У новій роботі команда з Університету Монпельє проаналізувала мозок понад 170 порід собак. Учені виявили, що породи з меншим мозком насправді найкраще піддаються дресуванню, а також мають хорошу короткочасну пам'ять. До слова, ці дві риси зазвичай вважаються характеристиками "розумних" собак.

Водночас породи собак із більшим мозком набрали більше балів за страх, агресію, поведінку, що потребує уваги, а також тривогу розлуки. Ці риси, як правило, асоціюються з меншим інтелектом.

Таким чином, учені дійшли висновку, що більші породи собак, як-от ретривери, ротвейлери й сибірські хаскі, найімовірніше матимуть менший мозок, проте вищу інтелектуальну силу. Водночас "модні" мініатюрні породи собак найімовірніше матимуть більший мозок, але навряд чи будуть розумнішими.

Результати нового дослідження, на перший погляд, можуть здатися нелогічними, але вчені пояснюють, що надмірне розведення людьми просто спотворило природне розташування собачого мозку. За словами провідної авторки дослідження, біологині та палеонтологині з Університету Монпельє Ани Балкарсель, собаки демонструють множинні особистості, функції та когнітивні здібності, які можуть перевершувати такі в нелюдоподібних приматів.

Часто, коли фахівці з собак говорять про "великі" і "маленькі" розміри мозку в собак, вони мають на увазі розмір мозку стосовно загального розміру тіла. У результаті у такої маленької породи, як чихуахуа, часто буде "великий" мозок, тому що його мозок становить велику частку від загального розміру тіла. Водночас у великих порід мозок часто буде вважатися "маленьким".

У новій роботі вчені використовували це правило і виміряли черепні коробки 1682 дорослих собак 172 порід. Вони зібрали дані для "відносного ендокраніального об'єму" (REV), який є просто розміром мозку щодо загального розміру тіла. Результати виявилися вельми цікавими.

Дослідники не впевнені, але вважають, що мозок більших порід собак міг бути реорганізований у більш компактний простір, що призвело їх до поліпшеного пізнання. Зазвичай у тваринному світі великий мозок розглядається як ознака більш розвинених когнітивних здібностей. Однак результати показують, що собаки, схоже, порушують це правило.

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