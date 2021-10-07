Ідеальний вихованець: топ-5 найбільш невибагливих порід кішок

Ці породи ідеально підійдуть для тих, хто любить і дуже хоче мати вдома кішку, але не завжди може приділити їй достатньо уваги.

Вибираючи кошеня в будинок, багато потенційних хазяїв замислюються про те, чи зможуть належним чином доглядати за твариною та приділяти їй достатньо уваги. Особливо такі роздуми актуальні, якщо люди зайняті і часу на вихованця в обріз, але мати під боком воркотуна дуже хочеться. Фокус зібрав найбільш невибагливі породи кішок, які не вимагають особливого догляду та не доставляють господарям клопоту у вигляді розкиданого наповнювача для лотка або клаптиків шерсті по всьому будинку, ладнають із іншими тваринами та не рознесуть будинок під час вашої відсутності.

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Сфінкс

Порода сфінкс — перший вибір для тих, хто х з приводу алергії на шерсть. Хоча по-справжньому голих кішок не буває, хутро сфінксів на дотик більше нагадує персиковий пушок. Ця незвичайна характеристика також означає, що в породи менше лупи, яка може викликати напад алергії, що робить її гіпоалергенною. Гнучкий, активний і незалежний сфінкс із задоволенням розважається, поки господаря немає вдома. Щоб скрасити будні вихованця, можна купити котячу гірку, де тварина могла б розважатися.

[ + – ] Сфінкси ідеально підійдуть тим, у кого алергія на шерсть Фото: Vetonline.pro

Британська короткошерста кішка

Британська короткошерста кішка відома своїм невибагливим характером і поступливим темпераментом. Вона ласкава, але в той же час не особливо потребує постійної уваги. Її коротка щільна шерсть проста в догляді: достатньо щотижневого розчісування, щоб позбутися від лупи та дрібного сміття, а також рівномірно розподілити шкірний жир для здорового хутра. Ще один плюс цієї породи — за відсутності господаря британка здатна розважити сама себе без ризику для інтер'єру.

[ + – ] Британські кішки поступливі, за ними легко та просто доглядати

Російська блакитна

Як і британська короткошерста, російська блакитна відома своїм поступливим темпераментом. Вона не з тих, хто слідує за людиною з кімнати в кімнату або вимагає уваги, коли господар зайнятий. Представники цієї породи прекрасно проводять час на самоті та не заперечують, якщо робочий графік господаря не дозволяє йому з'являтися вдома дуже довго. Головне — годувати тварину вчасно, а також раз або два на тиждень розчісувати хутро, щоб зберегти його густий розкішний вигляд.

[ + – ] Російська блакитна прекрасно проводить час на самоті Фото: Кэт Молли

Шотландська висловуха кішка (скоттіш-фолд)

Невеликий зріст цих милих висловухих кішок робить малоймовірним те, що вони стрибатимуть по всьому будинку, ризикуючи щось упустити або розбити. Спокійний і злагідний характер скоттіш-фолдів сприяв тому, що їх називають ідеальними компаньйонами. Вони легко миряться з іншими кішками, собаками та дітьми. За їхньою густою шерстю, на подив, легко доглядати, розчісуючи її раз чи два на тиждень.

[ + – ] Шотландські висловухі добре уживаються з іншими тваринами в будинку Фото: Zoo-dom.com.ua

Мейн-кун

Мейн-кун відомий своїм холодним, майже собачим характером. Ці великі кішки розумні, віддані та грайливі. Вони люблять гуляти на свіжому повітрі, і їх навіть можна вигулювати на повідку або шлейці. Незважаючи на свою довгу шерсть, мейн-куни вимагають мінімального догляду. Їхнє хутро шовковистіше, ніж у кішок інших порід, тому цілком достатньо хорошого розчісування один раз на тиждень. Хоча мейн-кун насолоджується людським суспільством, він легко розважається на самоті та не вважається нав'язливим або таким, який чогось потребує.

[ + – ] Мейн-куни розумні, віддані та грайливі Фото: Открытые источники

Раніше ми писали про те, на які породи кішок варто звернути увагу тим, хто мріє провести з вихованцем якомога більше часу.