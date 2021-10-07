Ідеальний вихованець: топ-5 найбільш невибагливих порід кішок
Ці породи ідеально підійдуть для тих, хто любить і дуже хоче мати вдома кішку, але не завжди може приділити їй достатньо уваги.
Вибираючи кошеня в будинок, багато потенційних хазяїв замислюються про те, чи зможуть належним чином доглядати за твариною та приділяти їй достатньо уваги. Особливо такі роздуми актуальні, якщо люди зайняті і часу на вихованця в обріз, але мати під боком воркотуна дуже хочеться. Фокус зібрав найбільш невибагливі породи кішок, які не вимагають особливого догляду та не доставляють господарям клопоту у вигляді розкиданого наповнювача для лотка або клаптиків шерсті по всьому будинку, ладнають із іншими тваринами та не рознесуть будинок під час вашої відсутності.
Сфінкс
Порода сфінкс — перший вибір для тих, хто х з приводу алергії на шерсть. Хоча по-справжньому голих кішок не буває, хутро сфінксів на дотик більше нагадує персиковий пушок. Ця незвичайна характеристика також означає, що в породи менше лупи, яка може викликати напад алергії, що робить її гіпоалергенною. Гнучкий, активний і незалежний сфінкс із задоволенням розважається, поки господаря немає вдома. Щоб скрасити будні вихованця, можна купити котячу гірку, де тварина могла б розважатися.
Британська короткошерста кішка
Британська короткошерста кішка відома своїм невибагливим характером і поступливим темпераментом. Вона ласкава, але в той же час не особливо потребує постійної уваги. Її коротка щільна шерсть проста в догляді: достатньо щотижневого розчісування, щоб позбутися від лупи та дрібного сміття, а також рівномірно розподілити шкірний жир для здорового хутра. Ще один плюс цієї породи — за відсутності господаря британка здатна розважити сама себе без ризику для інтер'єру.
Російська блакитна
Як і британська короткошерста, російська блакитна відома своїм поступливим темпераментом. Вона не з тих, хто слідує за людиною з кімнати в кімнату або вимагає уваги, коли господар зайнятий. Представники цієї породи прекрасно проводять час на самоті та не заперечують, якщо робочий графік господаря не дозволяє йому з'являтися вдома дуже довго. Головне — годувати тварину вчасно, а також раз або два на тиждень розчісувати хутро, щоб зберегти його густий розкішний вигляд.
Шотландська висловуха кішка (скоттіш-фолд)
Невеликий зріст цих милих висловухих кішок робить малоймовірним те, що вони стрибатимуть по всьому будинку, ризикуючи щось упустити або розбити. Спокійний і злагідний характер скоттіш-фолдів сприяв тому, що їх називають ідеальними компаньйонами. Вони легко миряться з іншими кішками, собаками та дітьми. За їхньою густою шерстю, на подив, легко доглядати, розчісуючи її раз чи два на тиждень.
Мейн-кун
Мейн-кун відомий своїм холодним, майже собачим характером. Ці великі кішки розумні, віддані та грайливі. Вони люблять гуляти на свіжому повітрі, і їх навіть можна вигулювати на повідку або шлейці. Незважаючи на свою довгу шерсть, мейн-куни вимагають мінімального догляду. Їхнє хутро шовковистіше, ніж у кішок інших порід, тому цілком достатньо хорошого розчісування один раз на тиждень. Хоча мейн-кун насолоджується людським суспільством, він легко розважається на самоті та не вважається нав'язливим або таким, який чогось потребує.
Раніше ми писали про те, на які породи кішок варто звернути увагу тим, хто мріє провести з вихованцем якомога більше часу.