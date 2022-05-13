Война и животные: топ-5 самых выносливых пород кошек

Эти породы переносят тяготы немного легче, чем их более притязательные собратья.

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Война в Украине стала большим ударом не только для людей, но и для тысяч домашних питомцев, которых в лучшем случае убегающие из зоны боевых действий люди забрали с собой, в худшем – выпустили на улицу или, что самое страшное, оставили в квартире. Им приходится приспосабливаться к новой реальности, и далеко не все, например, кошки, могут сделать это без особых усилий. Фокус собрал пять пород кошек, которые неприхотливы и долгое время могут оставаться одни. Однако все же, по возможности, очень надолго их лучше не оставлять.

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Сфинкс

Порода сфинкс – первый выбор для тех, кто переживает по поводу аллергии на шерсть. Хотя по-настоящему голых кошек не бывает, мех сфинксов на ощупь больше напоминает персиковый пушок. Эта необычная характеристика также означает, что у породы меньше перхоти, которая может вызвать приступ аллергии, что делает ее гипоаллергенной. Гибкий, активный и независимый сфинкс с удовольствием развлекается, пока хозяина нет дома. Чтобы скрасить будни питомца, можно купить кошачью горку, где животное могло бы развлекаться.

[ + – ] Сфинксы идеально подойдут тем, у кого аллергия на шерсть Фото: Vetonline.pro

Британская короткошерстная кошка

Британская короткошерстная кошка известна своим неприхотливым характером и покладистым темпераментом. Она ласковая, но в то же время не особо нуждается в постоянном внимании. Ее короткая плотная шерсть проста в уходе: достаточно еженедельного расчесывания, чтобы избавиться от перхоти и мелкого мусора, а также равномерно распределить кожный жир для здорового меха. Еще один плюс этой породы – в отсутствие хозяина британка способна развлечь сама себя без риска для интерьера.

[ + – ] Британские кошки покладисты, за ними легко и просто ухаживать

Русская голубая

Как и британская короткошерстная, русская голубая известна своим покладистым темпераментом. Она не из тех, кто следует за человеком из комнаты в комнату или требует внимания, когда хозяин занят. Представители этой породы прекрасно проводят время в одиночестве и не возражают, если рабочий график хозяина не позволяет ему появляться дома подолгу. Главное – кормить животное вовремя, а также раз или два в неделю расчесывать мех, чтобы сохранить его густой роскошный вид.

[ + – ] Русская голубая прекрасно проводит время в одиночестве Фото: Кэт Молли

Шотландская вислоухая кошка (скоттиш-фолд)

Небольшой рост этих милых вислоухих кошек делает маловероятным то, что они будут прыгать по всему дому, рискуя что-то уронить или разбить. Спокойный и уживчивый характер скоттиш-фолдов способствовал тому, что их называют идеальными компаньонами. Они легко ладят с другими кошками, собаками и детьми. За их густой шерстью на удивление легко ухаживать, расчесывая ее раз или два в неделю.

[ + – ] Шотландские вислоухие хорошо уживаются с другими животными в доме Фото: Zoo-dom.com.ua

Мейн-кун

Мейн-кун известен своим холодным, почти собачьим характером. Эти большие кошки умны, преданны и игривы. Они любят гулять на свежем воздухе, и их даже можно выгуливать на поводке или шлейке. Несмотря на свою длинную шерсть, мейн-куны требуют минимального ухода. Их мех более шелковистый, чем у кошек других пород, поэтому вполне достаточно хорошего расчесывания один раз в неделю. Хотя мейн-кун наслаждается человеческим обществом, он легко развлекается в одиночестве и не считается нуждающимся или навязчивым.

[ + – ] Мейн-куны умны, преданны и игривы Фото: Открытые источники

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