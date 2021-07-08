Дико красиві і небезпечні: топ-7 порід кішок для найсміливіших

У гонитві за екзотичним домашнім тваринам не варто забувати, що далеко не всі кішки, навіть дуже дорогих порід, — ласкаві і нешкідливі.

Кішки є одними з найпоширеніших домашніх тварин на землі, проте деякі представники цього сімейства можуть бути небезпечними для домочадців тією чи іншою мірою. Фокус зібрав найбільш неоднозначні породи кішок, заводячи яких, необхідно добре подумати.

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Бобкет (руда рись)

Ця екзотична "бородата" тварина із сімейства котячих з пензликами на вухах, плямистими спиною і животом вважається однією з порід, яка, будучи більше дикою, ніж звичайні домашні кішки, усе ж співіснує з людьми. Але, якими б ручними руді рисі здавалися, не варто забувати, що вони мають агресивну сторону і навіть можуть серйозно покалічити дорослу людину, як будь-яка дика кішка.

Ця порода відома своєю непередбачуваністю і примхливістю. Вони бувають красивих відтінків — від золотистого до димчасто-блакитного, але не варто дозволяти їхній красі вводити в оману. Ці зухвалі тварини будуть кришити меблі і килими на клапті, а також лякати гостей. Крім того, їх краще тримати подалі від дітей.

Заводячи бобкета і викладаючи кругленьку суму за кошеня, варто врахувати, що це — не тільки небезпечна, але і дорога порода в утриманні. Дорослій кішці-рисі в день потрібно до півтора кілограмів мʼяса. Додайте сюди витрати на ветеринарів та заміну пошкоджених меблів (читайте вище).

[ + – ] Бобкет — порода далеко не для кожного любителя кішок Фото: Соцсети

Піксибоб

Піксибоб — більш безпечна версія бобкета, до того ж менших розмірів, хоча і схожа на маленьку рись. Це — активна й авантюрна порода кішок, представники якої часто мають особливу мутацію, відому як полідактилізм, тобто можуть мати зайві пальці на лапах.

Піксибоби бувають як з короткою, так і довгою шерстю, а їхній розмір коливається від середнього до великого. Вони досить товариські, але не особливо люблять незнайомих людей. Ці тварини іноді "розмовляють" з людьми гарчанням, і це вводить господарів в оману, тому що вони не можуть зрозуміти настрій вихованця. Однак, варто памʼятати, що гарчання — це в піксибобів ознака агресії.

За своїм характером ця порода нагадує собак, до того ж добре піддається дресуванню.

[ + – ] Піксибоб — зменшена версія бобкета

Бенгальська кішка

Ця гібридна кішка була виведена протягом багатьох поколінь шляхом схрещування домашніх кішок з азійськими леопардовими кішками. Вони продаються як F4, але в душі вони як і раніше дикі кішки. Вони красиві, вигадливі і дуже розумні. Однак, заводячи кошеня цієї породи, варто знати: воно активніше за 10 звичайних "дворових" родичів, тому вимагає уваги і дресування. В іншому випадку коріння дикої кішки візьмуть верх, і в результаті господарі отримають потенційно небезпечного, хоч і красивого вихованця.

Не соціалізована тварина може бути агресивною і за першої ж нагоди вчепиться в руку або ж, навпаки, виросте лякливою і піде жити під диван, влаштувавши там же туалет.

Крім того, бенгали мітять територію, залишаючи в будинку специфічний запах.

[ + – ] Бенгальська кішка без належної соціалізації може стати проблемою

Каракал

Каракал — ще одна одомашнена дика кішка рідкісної краси, близька за своїм корінням до пум і сервалів, а також дуже схожа на степову рись. На думку експертів — це небезпечна тварина. Якщо в маленькому віці кошенята каракала грайливі і ласкаві, то, виростаючи, вони стають справжніми хижаками, які більші за звичайну кішку в 4-5 разів. За відсутності соціалізації і неправильного дресуванню в маленькому віці ці кішки можуть становити серйозну небезпеку для людини.

У каракали є одна особливість, яка часто збиває з пантелику власників, — різні емоції вони передають за допомогою рухів вух і шиплячих звуків, які багатьом людям важко зрозуміти, і часто це стає ще одним приводом для тривоги.

Варто також враховувати, що каракали не тільки досить товариські, але і шалено енергійні, і їхня присутність може бути руйнівною.

[ + – ] Каракалів часто плутають зі степовими рисями

Чаузі

Дика домашня кішка чаузі — родом з Південної Центральної Азії і важить приблизно так само, як середня собака. Вона пішла від очеретяних котів, завдяки яким отримала свою назву, оскільки по-латині "очеретяний кіт" вимовляється як Felis chaus. Також серед її предків є савана, бенгальська та абісинська породи.

Атлетична, з довгими вухами і коротким хвостом, який здається непропорційним її довгому тілу, ця тварина із сімейства котячих може стрибати на висоту майже два метри. Чаузі дуже соціальні і потребують компанії, тому надовго залишати їх не можна. Якщо вже не виходить бути з ними частіше, то краще завести ще одну домашню тварину, з яким чаузі легко подружиться. Вони, до речі, непогано уживаються із собаками.

Фахівці радять тримати маленьких дітей подалі від цієї породи.

Щоб кішка не влаштувала погром у житлі, їй необхідно організувати достатнє місце для ігор. Саме тому ця порода краще підходить для приватних будинків з двором або ж для тих квартир, де є можливість виділити їй окремий кут для активності.

[ + – ] Чаузі — це дика домашня кішка

Оцелот

Оцелот вимагає особливого догляду, як і всі екзотичні кішки, і становить певний ризик для свого власника. Він має дуже сильну щелепу і може гризти практично все, а сила укусу в нього така ж, як у пітбуля. Якщо оцелот не соціалізований, то є небезпечним для людини. У дикій природі ці кішки, нападаючи на здобич, націлюються на найбільш мʼякі місця жертви. У людей найуразливішими для зубів оцелота є пахви і шия.

Представники цієї породи мітять свою територію сечею і фекаліями з дуже сильним запахом, тому каструвати їх потрібно в 3-5 місяців.

Оскільки це великі кішки, їм потрібно багато місця, проте тримати їх на вулиці — небезпечно. Ідеальне місце — приватний будинок з відкритим вольєром, причому площа останнього повинна бути понад 15 квадратних метрів і заввишки понад два метри, а ще бажаний басейн. Так-так, оцелоти дуже люблять плескатися у воді!

Тим же, хто, незважаючи ні на що, пристрасно хоче мати вдома цю породу, варто знати, що соціалізації піддається кошеня, яке забрали від матері ще до того, як у нього розплющилися очі, в іншому випадку він вже ніколи не стане ручним. Купувати кошенят варто не в закладах вольєрного утримання, а в розплідниках домашнього типу, де малюки практично з народження перебувають у контакті з людиною. Ні в якому разі не можна купувати цих тварин у перекупників або в зоопарках.

Оцелотів не рекомендують тримати в будинку, де є маленькі діти.

[ + – ] Оцелоти наскільки гарні, настільки ж і небезпечні

Сінгапурська кішка

Сінгапурська кішка трохи відрізняється від інших представників рейтингу, оскільки є найбільш миролюбною, проте є в неї свої риси, які роблять її не такою вже простою, як здається на перший погляд.

Кішки цієї породи вимагають від господарів багато уваги і чимало зусиль для дресування. За своєю натурою вони дуже полохливі, і якщо їх не виховати правильно, будуть весь час ховатися подалі. Дані тварини чудово відчувають настрій господаря і переймають його. Тому якщо людина спілкується на підвищених тонах, а в родині переважають негативні емоції, сінгапури починають хворіти.

Сінгапурські кішки довго придивляється до незнайомців, а також вважаються більш дратівливими порівняно з іншими породами.

[ + – ] Сінгапурські кішки дуже полохливі і дратівливі

Раніше ми писали про те, яку кішку варто завести тим, хто з якоїсь причини не може тримати собаку, а також перераховували найдорожчі породи цих тварин.