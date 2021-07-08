Дико красивые и опасные: топ-7 пород кошек для самых смелых

В погоне за экзотическим домашним животным не стоит забывать, что далеко не все кошки, даже очень дорогих пород, – ласковые и безобидные.

Кошки являются одними из самых распространенных домашних животных на земле, однако некоторые представители этого семейства могут быть опасными для домочадцев в той или иной степени. Фокус собрал самые неоднозначные породы кошек, заводя которых необходимо хорошенько подумать

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Бобкэт (рыжая рысь)

Это экзотическое "бородатое" животное из семейства кошачьих с кисточками на ушах, пятнистыми спиной и животом считается одной из пород, которая, будучи больше дикой, чем обычные домашние кошки, все же сосуществует с людьми. Но, какими бы ручными рыжие рыси не казались, не стоит забывать, что они обладают агрессивной стороной и даже могут серьезно покалечить взрослого человека, как любая дикая кошка.

Данная порода известна своей непредсказуемостью и капризностью. Они бывают красивых оттенков – от золотистого до дымчато-голубого, но не стоит позволять их красоте вводить в заблуждение. Эти дерзкие животные будут крошить мебель и ковры на лоскуты, а также пугать гостей. Кроме того, их лучше держать подальше от детей.

Заводя бобкэта и выкладывая круглую сумму за котенка, стоит учесть, что это – не только опасная, но и дорогая порода в содержании. Взрослой кошке-рыси в день требуется до полутора килограммов мяса. Добавьте сюда расходы на ветеринаров и замену поврежденной мебели (читайте выше).

[ + – ] Бобкэт – порода далеко не для каждого любителя кошек Фото: Соцсети

Пиксибоб

Пиксибоб – более безопасная версия бобкэта, к тому же поменьше размерами, хотя и похожа на маленькую рысь. Это – активная и авантюрная порода кошек, представители которой зачастую обладают особой мутацией, известной как полидактилизм, то есть могут иметь лишние пальцы на лапах.

Пиксибобы бывают как с короткой, так и длинной шерстью, а их размер колеблется от среднего до крупного. Они довольно общительны, но не особо любят незнакомых людей. Эти животные иногда "разговаривают" с людьми рычанием, и это вводит хозяев в заблуждение, потому что они не могут понять настроение питомца. Однако стоит помнить, что рычание – это у пиксибобов признак агрессии.

По своему характеру эта порода напоминает собак, к тому же хорошо поддается дрессировке.

[ + – ] Пиксибоб – уменьшенная версия бобкэта

Бенгальская кошка

Эта гибридная кошка была выведена на протяжении многих поколений путем скрещивания домашних кошек с азиатскими леопардовыми кошками. Они продаются как F4, но в душе они по-прежнему дикие кошки. Они красивы, причудливы и очень умны. Однако, заводя котенка этой породы, следует знать: он активнее 10 обычных "дворовых" сородичей, поэтому требует внимания и дрессировки. В противном случае корни дикой кошки возьмут верх, и в результате хозяева получат потенциально опасного, хоть и красивого питомца.

Несоциализированное животное может быть агрессивным и при первом удобном случае уцепится в руку или же, наоборот, вырастет пугливым и уйдет жить под диван, устроив там же туалет.

Кроме того, бенгалы метят территорию, оставляя в доме специфический запах.

[ + – ] Бенгальская кошка без должной социализации может стать проблемой

Каракал

Каракал – еще одна одомашненная дикая кошка редкой красоты, близкая по своим корням к пумам и сервалам, а также очень похожая на степную рысь. По мнению экспертов – это опасное животное. Если в маленьком возрасте котята каракала игривые и ласковые, то, вырастая, они становятся настоящими хищниками, которые больше обычной кошки в 4-5 раз. При отсутствии социализации и неправильной дрессировке в маленьком возрасте эти кошки могут представлять серьезную опасность для человека.

У каракалов есть одна особенность, которая часто сбивает с толку владельцев, – различные эмоции они передают с помощью движений ушей и шипящих звуков, которые многим людям трудно понять, и зачастую это становится еще одним поводом для тревоги.

Стоит также учитывать, что каракалы не только довольно общительны, но и безумно энергичны, и их присутствие может быть разрушительным.

[ + – ] Каракалов часто путают со степными рысями

Чаузи

Дикая домашняя кошка чаузи – родом из Южной Центральной Азии и весит примерно так же, как средняя собака. Она произошла от камышовых котов, благодаря которым получила свое название, поскольку по-латыни "камышовый кот" произносится как Felis chaus. Также среди ее предков есть саванна, бенгальская и абиссинская породы.

Атлетичное, с длинными ушами и коротким хвостом, который кажется непропорциональным его длинному телу, это животное из семейства кошачьих может прыгать на высоту почти два метра. Чаузи очень социальны и нуждаются в компании, поэтому надолго оставлять их нельзя. Если уж не получается быть с ними почаще, то лучше завести еще одно домашнее животное, с которым чаузи легко подружится. Они, кстати, неплохо уживаются с собаками.

Специалисты советуют держать маленьких детей подальше от этой породы.

Чтобы кошка не устроила погром в жилище, ей необходимо организовать достаточное место для игр. Именно потому эта порода лучше подходит для частных домов со двором либо же для тех квартир, где есть возможность выделить ей отдельный угол для активности.

[ + – ] Чаузи – это дикая домашняя кошка

Оцелот

Оцелот требует особого ухода, как и все экзотические кошки, и представляет определенный риск для своего владельца. Он обладает очень сильными челюстями и может грызть практически все, а сила укуса у него такая же, как у питбуля. Если оцелот не социализирован, то опасен для человека. В дикой природе эти кошки, нападая на добычу, нацеливаются на наиболее мягкие места жертвы. У людей самыми уязвимыми для зубов оцелота являются подмышки и шея.

Представители этой породы метят свою территорию мочой и фекалиями с очень сильным запахом, поэтому кастрировать их нужно в 3-5 месяцев.

Поскольку это крупные кошки, им требуется много места, однако держать их на улице – опасно. Идеальное место – частный дом с открытым вольером, причем площадь последнего должна быть не меньше 15 квадратных метров и высотой более двух метров, а еще желателен бассейн. Да-да, оцелоты очень любят плескаться в воде!

Тем же, кто несмотря ни на что страстно хочет иметь дома эту породу, следует знать, что социализации поддается котенок, которого забрали от матери еще до того, как у него открылись глаза, в противном случае он уже никогда не станет ручным. Приобретать котят стоит не в заведениях вольерного содержания, а в питомниках домашнего типа, где малыши практически с рождения находятся в контакте с человеком. Ни в коем случае нельзя покупать этих животных у перекупщиков или в зоопарках.

Оцелотов не рекомендуют содержать в доме, где есть маленькие дети.

[ + – ] Оцелоты насколько красивые, настолько же и опасные

Сингапурская кошка

Сингапурская кошка немного отличается от остальных представителей рейтинга, поскольку является наиболее миролюбивой, однако есть у нее свои черты, делающие ее не такой уж простой, как кажется на первый взгляд.

Кошки этой породы требуют от хозяев много внимания и немало усилий для й дрессуры. По своей натуре они очень пугливы, и если их не воспитать правильно, будут все время прятаться подальше. Данные животные отлично чувствуют настроение хозяина и перенимают его. Поэтому если человек общается на повышенных тонах, а в семье преобладают негативные эмоции, сингапуры начинают болеть.

Сингапурские кошки долго присматривается к незнакомцам, а также считаются более раздражительными по сравнению с другими породами.

[ + – ] Сингапурские кошки очень пугливы и раздражительны

Ранее мы писали о том, какую кошку стоит завести тем, кто по какой-то причине не может держать собаку, а также перечисляли самые дорогие породы этих животных.