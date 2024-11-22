Апельсинові шкірки та розпилювач із водою: як захистити ялинку від кішки

Декілька простих лайфхаків допоможуть захистити новорічне дерево та улюблені іграшки перед святами.

Незабаром Різдво та Новий рік, не за горами наряджання ялинки. Домашні тварини, особливо кішки, надзвичайно чутливі до нових об'єктів вдома. Вони точно зацікавляться блискучими прикрасами, новими запахами та великою кількістю аксесуарів. Однак кіт може перевернути ялинку та розбити іграшки, наразивши себе на небезпеку. CNN ділиться деякими секретами, як уберегтись від неприємностей.

Як уберегти новорічну ялинку від кота

Перед тим, як почати прикрашати ялинку, слід закріпити дерево. Для цього на стіні позаду неї слід прикріпити декілька гачків і за допомогою ниток слід прив'язати до них ялинку. Якщо все зроблено правильно, це має утримувати її у вертикальному положенні навіть після "нападів" кота.

Кішки ненавидять цитрусові, тому простий спосіб відвадити їх від різдвяної ялинки — розкидати кілька шматочків шкірки апельсину або лимону навколо основи дерева. Сильний запах відлякає кота.

Також на кішку подіють різноманітні ароматизатори. Можна покрити гірлянди цитронелою — так тварини не перегризуть шнури живлення. Різноманітні спреї будуть тримати їх від новорічних предметів.

Крім цього, варто також захистити прикраси. По-перше, можна придбати менш крихкі пластикові іграшки. По-друге, можна більш дешеві розмістити внизу, а дорогі та вартісні — зверху ялинки.

Іграшки можна не просто повісити, а прив'язати до гілок ялинки. Це може зайняти більше часу, однак воно буде того варте.

Багато хто рекомендує додавати добавки у воду для поливу ялинки, щоб вона залишалася свіжою. Однак більшість пропонованих добавок можуть бути дуже шкідливими для домашніх тварин, якщо їх проковтнути. Тому слід перевіряти, чи не потрапила вода для поливу новорічного дерева в миску кота та тримати улюбленця подалі під час поливання новорічного дерева.

Також можна тримати поблизку ялинки пляшечку з розпилювачем із водою. Якщо кішка буде возитися з ялинкою, невеликої кількості води має бути достатньо, щоб відлякнути кішку.

Раніше Фокус писав, що у Києві до 6 грудня на Софійській площі встановлять головну ялинку країни. Дерево буде сніжно-біле з небесно-блакитними гірляндами. А от витрати з бюджетних коштів на організацію та облаштування новорічних локацій не передбачені.