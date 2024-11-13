Чи будуть у Києві ярмарки і фудкорти до Нового року і Різдва: у КМДА відповіли

Усі роботи з облаштування ялинки будуть виконані виключно коштом меценатів. У КМДА заявили, що вже розроблено відповідний дизайн-проєкт, однак масових заходів у столиці не буде.

Цього року у Києві не передбачені витрати з бюджетних коштів на організацію та облаштування новорічних локацій. Проте ялинка на Софійській площі може з’явитися завдяки ініціативі меценатів. Про це йдеться у повідомленні на офіційному порталі Києва у середу, 13 листопада.

"У столиці не передбачено жодних масових святкувань, таких як ярмарки, фудкорти та атракціони на головних площах. Однак, щоб не лишати киян, особливо дітей, без святкового настрою, можливе облаштування новорічної ялинки на Софійській площі за рахунок меценатів, як і в минулі роки", — заявили у КМДА.

До міста звернулася компанія ТОВ "Глобал-Декор" із пропозицією встановити та обслуговувати головну новорічну ялинку за власний кошт. А також прикрасити її декором, який уже є у розпорядженні, а також взяти на себе всі витрати, пов’язані зі створенням святкової атмосфери.

Рішення щодо облаштування ялинки має ухвалити Рада оборони міста Києва. У КМДА нагадали, що в умовах воєнного стану, відповідно до законодавства, у столиці масових заходів не буде. Однак меценати прагнуть підтримати святковий дух киян, особливо дітей, створивши новорічну атмосферу на Софійській площі.

Нагадаємо, 11 листопада організатор новорічних свят і президент компанії Folk Ігор Добруцький повідомив, що у Києві на Софійській площі встановлять головну ялинку країни.

Водночас місцеві жителі Івано-Франківська обурилися через рішення встановити ялинку у місті. Люди вважають, що кошти краще спрямувати на ремонт комунальних закладів або допомогу ЗСУ. Мер Руслан Марцінків вважає, що ялинку будуть встановлювати заради дітей.