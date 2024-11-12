У Києві встановлять головну ялинку країни: яким буде новорічне і різдвяне дерево

Організатори планували, що ялинка матиме інтернет-адресу та номер телефону для обміну побажаннями, однак від цього задуму відмовились.

У Києві до 6 грудня на Софійській площі встановлять головну ялинку країни. Дерево буде сніжно-біле з небесно-блакитними гірляндами. Про це заявив Ігор Добруцький, організатор новорічних свят і президент компанії Folk Ukraine, у коментарі порталу "Інформатор".

Він зазначив, що команда розробила концептуальний задум щодо цьогорічної ялинки, однак втілити його через затримки з дозволами від КМДА повною мірою уже не вдасться.

"Ялинка буде 100%, а в нас є й бажання, і досвід, і ті ж генератори — знайдуться, і кошти. Все, що треба для святкування, хоч і мінімального, буде, і традицію збережемо", — запевнив Добруцький.

Новорічне дерево буде заввишки 12-15 метрів. Білий колір символізує "життя з чистого листа", а блакитні гірлянди — чисте небо над Україною. За початковим задумом, діти з усієї країни мали б прикрашати дерево своїми побажаннями та ідеями, проте цей елемент проєкту не вдалося реалізувати.

Планувалося, що ялинка матиме IP-адресу і навіть власний номер телефону, через які українці змогли б надсилати свої побажання. Їхні слова мали транслюватися на фотозоні біля дерева, але реалізація цієї ідеї також виявилася неможливою.

Як і минулого року, поруч із ялинкою працюватиме фотозона, де всі охочі зможуть зробити фото та задонатити на благодійні фонди за допомогою QR-коду. Також організатори планують встановити невеликий бокс із сувенірною продукцією, щоб гості могли придбати новорічні прикраси або пам’ятні подарунки. Однак у КМДА поки не відповіли на це прохання.

Нагадаємо, в Івано-Франківську люди обурилися через рішення встановити ялинку. Місцеві вважають, що кошти краще спрямувати на ремонт комунальних закладів або допомогу ЗСУ. Мер Руслан Марцінків вважає, що ялинку будуть встановлювати заради дітей.

У 2023 році ялинка у Києві була встановлена за кошти меценатів. Дерево прикрашало Софійську площу з 6 грудня по 10 січня.