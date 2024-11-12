В Киеве установят главную елку страны: каким будет новогоднее и рождественское дерево

Организаторы планировали, что елка будет иметь интернет-адрес и номер телефона для обмена пожеланиями, однако от этого замысла отказались.

В Киеве до 6 декабря на Софийской площади установят главную елку страны. Дерево будет снежно-белое с небесно-голубыми гирляндами. Об этом заявил Игорь Добруцкий, организатор новогодних праздников и президент компании Folk Ukraine, в комментарии порталу "Информатор".

Он отметил, что команда разработала концептуальный замысел относительно нынешней елки, однако воплотить его из-за задержек с разрешениями от КГГА в полной мере уже не удастся.

"Елка будет 100%, а у нас есть и желание, и опыт, и те же генераторы — найдутся, и средства. Все, что надо для празднования, хоть и минимального, будет, и традицию сохраним", — заверил Добруцкий.

Новогоднее дерево будет высотой 12-15 метров. Белый цвет символизирует "жизнь с чистого листа", а голубые гирлянды — чистое небо над Украиной. По первоначальному замыслу, дети со всей страны должны были бы украшать дерево своими пожеланиями и идеями, однако этот элемент проекта не удалось реализовать.

Планировалось, что елка будет иметь IP-адрес и даже собственный номер телефона, через которые украинцы смогли бы присылать свои пожелания. Их слова должны были транслироваться на фотозоне возле дерева, но реализация этой идеи также оказалась невозможной.

Как и в прошлом году, рядом с елкой будет работать фотозона, где все желающие смогут сделать фото и задонатить на благотворительные фонды с помощью QR-кода. Также организаторы планируют установить небольшой бокс с сувенирной продукцией, чтобы гости могли приобрести новогодние украшения или памятные подарки. Однако в КГГА пока не ответили на эту просьбу.

Напомним, в Ивано-Франковске люди возмутились из-за решения установить елку. Местные считают, что средства лучше направить на ремонт коммунальных учреждений или помощь ВСУ. Мэр Руслан Марцинкив считает, что елку будут устанавливать ради детей.

В 2023 году елка в Киеве была установлена за средства меценатов. Дерево украшало Софийскую площадь с 6 декабря по 10 января.