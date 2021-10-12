Леопард на минималках. Кому идеально подойдет бенгальская кошка

Бенгальская кошка станет верным и преданным компаньоном, а ее необычный окрас будет радовать глаз.

Бенгальская кошка – одна из самых красивых пород, отличающаяся не только сходством со своими дикими сородичами, но и довольно высокой стоимостью. Фокус решил разобраться, что же это за животное, и для кого оно станет идеальным питомцем.

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Бенгалы – это крупные кошки, высота которых достигает в холке 40 см, а вес взрослого кота составляет 5-7 кг (кошки – 3,5-4,5 кг). У них блестящая шерсть, развитая мускулатура, длинный толстый хвост, небольшие уши, миндалевидные глаза с черной окантовкой.

[ + – ] Бенгальская мраморная кошка

Эту породу не зря называют репликой хищников, поскольку она очень напоминает дикую кошку с характерной густой шерстью с леопардовым рисунком (браун-табби) и мраморными разводами. Основные окрасы: пятно или розетка на золоте, мрамор на золоте, пятно или розетка на серебре, мрамор на серебре. Один из наиболее редких окрасов – снежный, он подразделяется на три вида: сил-минк тэбби, сил-линкс-пойнт и сил-сепия тэбби.

В зависимости от рисунка или окраса существуют бенгальские мраморные кошки, бенгальские леопардовые, и бенгальские серебристые.

Отметим, что как пятна, так и разводы на шерсти бенгала уникальны, поскольку в природе не существует этих кошек с одинаковым рисунком.

История породы

Бенгальская кошка – порода относительно молодая. Она была выведена в США Джейн Милл, изучавшей генетику в Калифорнийском университете, которая во время путешествия в Таиланд привезла оттуда дикую бенгальскую кошку по кличке Малайзия. Она не планировала разводить их, просто хотела спасти животное от истребления, поскольку кошек активно убивали из-за их ценного меха. Дома у Джейн жил домашний европейский короткошерстный кот черного окраса, от которого у Малайзии вскоре родился котенок, названный Кин-Кин. Однако линия Малайзии прервалась после того, как Кин-Кин только раз родила двух котят, которые погибли.

Джейн не сдавалась и уже целенаправленно решила воссоздать породу. В 1980-ых годах в университете Лома-Линда ученые исследовали вирус лейкемии кошек и скрещивали домашних животных с азиатскими леопардовыми кошками. Доктор Уиллард Сентервол подарил нескольких котят первого поколения Милл, и они стали родоначальниками бенгальской породы.

Селекционер хотела вывести такую же красивую кошку, как ее дикие предки, но с покладистым характером домашнего животного, которое бы стало отличным компаньоном для человека. Название порода получила благодаря своему упомянутому предку, поскольку на латыни "азиатская леопардовая кошка" звучит как FelisBengalensis.

Официально эта порода была зарегистрирована только в 1991 году, и с тех пор бенгалы завоевывают популярность по всему миру.

Почему стоит завести бенгальскую кошку

Бенгальские кошки очень любящие и преданные животные. Они умны, игривы и энергичны. Для игр им понадобиться пространство, поскольку они обожают исследовать все вокруг, высоко забираться и охотиться. Кроме того, бенгалы очень любят "поговорить", издавая звуки, похожие на щебетание, воркование или даже скрип.

[ + – ] Беседа хозяйки и ее бенгальской кошки

[ + – ] "Разговор" бенгала во сне

Среди бенгалов практически нет агрессивных, потому что этот момент учитывался еще на этапе формирования породы. Они хорошо поддаются дрессировке и любят воду. Поэтому тазик с игрушками в котором кошка будет плескаться и вылавливать лапой вещи станет отличным способом удовлетворить ее охотничьи инстинкты.

При всей своей любвеобильности бенгальские кошки сдержаны и независимы. Еще один плюс этой породы – чистоплотность. Кошки ухаживают за своей шерстью сами и очень аккуратны. В связи с тем, что у них короткая шерсть, линька проходит с минимальным загрязнением территории дома или квартиры.

Бенгальские кошки сообразительны, поэтому легко приучаются к лотку и не гадят, где попало. Хозяевам, правда, стоит помнить что горшок всегда должен быть чистым, поскольку несвежий наполнитель, мягко говоря, огорчит этих кошек.

[ + – ] Бенгальские кошки любят воду

При выборе котенка стоит помнить одну простую вещь: чистокровный и здоровый бенгал с хорошей родословной – удовольствие не из дешевых. Однако экономить на нем не стоит, потому что чем дешевле котенок, тем больше вопросов возникает к его состоянию в дальнейшем. Поэтому покупать животное необходимо только у проверенных заводчиков. Не стоит брать совсем маленьких котят: минимальный возраст для покупки – 3-4 месяца. К этому времени у них уже должно быть две вакцинации.

Хозяевам бенгалов следует правильно подобрать рацион питомца, посоветовавшись с заводчиками, поскольку сбалансированное питание, богатое витаминами и микроэлементами – залог долгой и счастливой жизни кошки этой породы, продолжительность которой составляет от 12 до 15 лет.

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