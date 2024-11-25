Не только для котов и собак: в Украине запускается Единый государственный реестр домашних животных

В Минагрополитики отметили, что Реестр имеет целью предотвращать распространение опасных болезней. Благодаря ему хозяин сможет легче восстанавливать утраченные документы и искать потерянных животных.

В Украине запускается Единый государственный реестр домашних животных, в котором будут храниться данные домашних любимцев. Об этом сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

В ведомстве отметили, что Единый государственный реестр домашних животных — это государственный реестр на платформе Дія.Engine, на которой будут храниться данные о котах, собаках и хорьках. Реестр будет содержать данные о:

кличку и описание животных;

вакцинацию и биостерилизацию домашнего любимца;

контакты владельцев или держателей;

другие необходимые данные.

В свою очередь Минагрополитики и Госпродпотребслужба будут собирать и анализировать актуальные данные о численности домашних животных, состоянии их здоровья и вакцинации.

Реестр позволит владельцам восстановить утраченные документы и данные о зарегистрированном в нем животном и облегчит его поиск в случае, если домашний любимец потерялся. А после появления ветеринарного паспорта в Дії хозяева животных смогут путешествовать с животными по стране проще.

Планируется, что таким образом в Украине сформируется культура ответственных владельцев, которые должным образом заботятся о своих любимцах. Также в будущем это позволит эффективнее предотвращать распространение опасных болезней.

Внедряться реестр будет в два этапа. На первом этапе Минагрополитики будет привлекать ветеринарные клиники и врачи к работе с платформой. После этого будет кампания по регистрации непосредственно животных.

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