Леопард на мінімалках. Кому ідеально підійде бенгальська кішка

Бенгальська кішка стане вірним і відданим компаньйоном, а її незвичайне забарвлення радуватиме око.

Бенгальська кішка — одна з найкрасивіших порід, що відрізняється не тільки подібністю зі своїми дикими родичами, а й досить високою вартістю. Фокус вирішив розібратися, що ж це за тварина і для кого вона стане ідеальним вихованцем.

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Бенгали — це великі кішки, висота яких досягає в холці 40 см, а вага дорослого кота становить 5-7 кг (кішки — 3,5-4,5 кг). У них блискуча шерсть, розвинена мускулатура, довгий товстий хвіст, невеликі вуха, мигдалеподібні очі з чорною окантовкою.

[ + – ] Бенгальська мармурова кішка

Цю породу не дарма називають реплікою хижаків, оскільки вона дуже нагадує дику кішку з характерною густою шерстю з леопардовим малюнком (браун-таббі) та мармуровими розводами. Основні забарвлення: пляма або розетка на золоті, мармур на золоті, пляма або розетка на сріблі, мармур на сріблі. Одне з найрідкісніших забарвлень — сніговий, він підрозділяється на три види: сил-мінк теббі, сил-лінкс-пойнт і сил-сепія теббі.

Залежно від малюнка або забарвлення існують бенгальські мармурові кішки, бенгальські леопардові та бенгальські сріблясті.

Відзначимо, що як плями, так і розводи на шерсті бенгала унікальні, оскільки в природі не існує цих кішок із однаковим малюнком.

Історія породи

Бенгальська кішка — порода відносно молода. Вона була виведена в США Джейн Мілл, яка вивчала генетику в Каліфорнійському університеті та під час подорожі до Таїланду привезла звідти дику бенгальську кішку на прізвисько Малайзія. Вона не планувала розводити їх, просто хотіла врятувати тварину від винищення, оскільки кішок активно вбивали через їхнє цінне хутро. Вдома у Джейн жив домашній європейський короткошерстий кіт чорного забарвлення, від якого в Малайзії незабаром народилося кошеня, назване Кін-Кін. Однак лінія Малайзії перервалася після того, як Кін-Кін тільки раз народила двох кошенят, які загинули.

Джейн не здавалася і вже цілеспрямовано вирішила відтворити породу. У 1980-их роках в університеті Лома-Лінда вчені досліджували вірус лейкемії кішок і схрещували домашніх тварин із азійськими леопардовими кішками. Доктор Віллард Сентервол подарував кількох кошенят першого покоління Мілл, і вони стали родоначальниками бенгальської породи.

Селекціонерка хотіла вивести таку ж красиву кішку, як її дикі предки, але з поступливим характером домашньої тварини, яка б стала відмінним компаньйоном для людини. Назву порода отримала завдяки своєму згаданому предку, оскільки латиною "азійська леопардова кішка" звучить як FelisBengalensis.

Офіційно ця порода була зареєстрована тільки в 1991 році, і з тих пір бенгали завойовують популярність по всьому світу.

Чому варто завести бенгальську кішку

Бенгальські кішки дуже люблячі й віддані тварини. Вони розумні, грайливі й енергійні. Для ігор їм знадобитися простір, оскільки вони обожнюють досліджувати все навколо, високо залазити та полювати. Крім того, бенгали дуже люблять "поговорити", видаючи звуки, схожі на щебетання, воркіт або навіть скрип.

[ + – ] Бесіда господині та її бенгальської кішки

[ + – ] "Розмова" бенгала уві сні

Серед бенгалів практично немає агресивних, тому що цей момент враховувався ще на етапі формування породи. Вони добре піддаються дресируванню та люблять воду. Тому тазик із іграшками, у якому кішка буде плескатися і виловлювати лапою речі, стане відмінним способом задовольнити її мисливські інстинкти.

При всій своїй велелюбності бенгальські кішки стримані та незалежні. Ще один плюс цієї породи — охайність. Кішки доглядають за своєю шерстю самі і дуже акуратні. У зв'язку з тим, що в них коротка шерсть, линька проходить із мінімальним забрудненням території будинку або квартири.

Бенгальські кішки кмітливі, тому легко привчаються до лотка і не паскудять, де попало. Господарям, правда, варто пам'ятати, що горщик завжди повинен бути чистим, оскільки несвіжий наповнювач, м'яко кажучи, засмутить цих кішок.

[ + – ] Бенгальські кішки люблять воду

При виборі кошеняти варто пам'ятати одну просту річ: чистокровний і здоровий бенгал із хорошим родоводом — задоволення не з дешевих. Однак економити на ньому не варто, тому що чим дешевше кошеня, тим більше питань виникає до його стану в подальшому. Тому купувати тварину необхідно тільки у перевірених заводчиків. Не варто брати зовсім маленьких кошенят: мінімальний вік для покупки — 3-4 місяці. До цього часу в них вже має бути дві вакцинації.

Господарям бенгалів слід правильно підібрати раціон вихованця, порадившись із заводчиками, оскільки збалансоване харчування, багате вітамінами та мікроелементами — запорука довгого та щасливого життя кішки цієї породи, тривалість якого становить від 12 до 15 років.

Раніше ми писали про те, яка порода кішок — найменша в світі.