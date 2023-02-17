Созданы, чтобы играть. Топ-5 самых активных пород котов и кошек
Люди выбирают себе питомцев, отражающих их характер. И если кому-то по душе ласковые и ленивые котики, то некоторые предпочитают игривых и активных котов.
Обычно от питомца, будь то пес, или кот, требуется, чтобы он был социальным, ладил с людьми и не слишком озорничал, срывая шторы и копаясь в цветочных горшках.
Если взять обычного кота, то черты его характера могут стать сюрпризом. А выводя породы кошек, люди старались подчеркнуть некоторые их особенности. И если некоторые питомцы будут ленивыми и подойдут тем, кто любит спокойно отдыхать на диване, то некоторые предпочитают игривых и активных кошек, которые будут спать, только когда наиграются и набегаются.
Фокус собрал топ-5 самых игривых пород кошек.
Абиссинская кошка
Абиссинская кошка – одна из древнейших пород в мире. Их фенотип схож с фенотипом кошек, которые жили в Древнем Египте. Там, как известно, их почитали и мумифицировали после смерти, так материала для исследований у ученых было много. Абиссинские кошки славятся своей красотой: они стройные, гармоничные, отлично сложены и обладают потрясающе красивым окрасом. Внешне абиссинцы напоминают маленьких пум.
Кошки этой породы очень умны, обожают своих хозяев и очень любят играть. Квартиры им может быть недостаточно. Абиссинские коты любят лазать по деревьям, забираются на шкафы и двери и отлично ладят с другими питомцами. Кошки этой породы жили у Дэвида Боуи и Николаса Кейджа.
Японский бобтейл
Японский бобтейл часто считают одной из самых игривых пород кошек. Причем ценят их за игривость уже много столетий. В Японию короткохвостые кошки попали из Китая и сразу покорили аристократов. Бобтейлов даже выгуливали на поводках. А когда они справились с нашествием мышей, то стали настоящими звездами.
Интересно, но хвосты у каждой кошки своей формы и длины. Они всегда уникальны. Бобтейлы обладают дружелюбным характером. Обожают гонятся за мячиками и любят приносить игрушки. А когда сидят, то поднимают одну лапку. Словом, если вам по душе игривые и добрые коты – то японский бобтейл для вас.
Бенгальские кошки
Это гибрид дикой бенгальской кошки и домашнего кота. А потому они сохранили множество диких повадок. Они любят охотится, играть, очень активны и, если не приучать котенка к рукам, то он и вовсе не захочет составлять вам компанию, предпочитая играть и исследовать дом.
Эти кошки неагрессивные, вопреки расхожему мнению, просто очень самостоятельные. Они любят играть в догонялки и умеют ловить мышей. А еще они очень "болтливые": умеют ворковать и по-особенному мяукать. Иногда эти звуки описывают, как стрекотание.
Мейн-кун
Мейн-кунов обычно фотографируют в царственных позах, так что создается впечатление, что они не слишком любят играть. Но это не так. Они нежные, дружелюбные и очень умные. Такое уникальное сочетание черт привело к их ласковому прозвищу "нежный великан". Они легко обучаются всяким трюкам, любят играть, гулять на поводке и, как известно, являются одними из немногих "водолюбивых кошек".
Турецкая ангора
Турецкие ангоры, или ангорские кошки, получили свое название от древнего византийского города Ангора. Белые кошки с мягкой шерстью и хвостом, как опахало, они быстро стали любимыми питомцами европейской знати с XVI века. Ангоры очень любопытны и любят участвовать в повседневной деятельности своих людей. Они часто привязываются к одному человеку и храбро его защищают от опасностей. Они энергичны, любят лазить, играть и охотиться. Они любят приносить игрушки, часами могут играть с человеком и ненавидят быть в одиночестве. Для людей они даже меняют манеру мяуканья. А еще ангоры могут научиться открывать двери, включать воду и свет. Причем воду они зачастую включают, просто чтобы полюбоваться на то, как она течет.
Также своим игривым характером славятся такие породы, как девон-рекс, сфинкс, турецкий ван, бирманская кошка, шотландская вислоухая, корниш-рекс и оцикет.
Напомним, ранее Фокус писал о том, какие породы кошек самые ласковые. В топе кошки породы рэгдолл, шотландская вислоухая и персидские кошки.