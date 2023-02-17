Созданы, чтобы играть. Топ-5 самых активных пород котов и кошек

Люди выбирают себе питомцев, отражающих их характер. И если кому-то по душе ласковые и ленивые котики, то некоторые предпочитают игривых и активных котов.

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Обычно от питомца, будь то пес, или кот, требуется, чтобы он был социальным, ладил с людьми и не слишком озорничал, срывая шторы и копаясь в цветочных горшках.

Если взять обычного кота, то черты его характера могут стать сюрпризом. А выводя породы кошек, люди старались подчеркнуть некоторые их особенности. И если некоторые питомцы будут ленивыми и подойдут тем, кто любит спокойно отдыхать на диване, то некоторые предпочитают игривых и активных кошек, которые будут спать, только когда наиграются и набегаются.

Фокус собрал топ-5 самых игривых пород кошек.

Абиссинская кошка

[ + – ] Абиссинские кошки обожают играть с мячиком Фото: Getty Images

Абиссинская кошка – одна из древнейших пород в мире. Их фенотип схож с фенотипом кошек, которые жили в Древнем Египте. Там, как известно, их почитали и мумифицировали после смерти, так материала для исследований у ученых было много. Абиссинские кошки славятся своей красотой: они стройные, гармоничные, отлично сложены и обладают потрясающе красивым окрасом. Внешне абиссинцы напоминают маленьких пум.

Кошки этой породы очень умны, обожают своих хозяев и очень любят играть. Квартиры им может быть недостаточно. Абиссинские коты любят лазать по деревьям, забираются на шкафы и двери и отлично ладят с другими питомцами. Кошки этой породы жили у Дэвида Боуи и Николаса Кейджа.

Японский бобтейл

[ + – ] Японский бобтейл - дружелюбная и ласковая порода Фото: Getty Images

Японский бобтейл часто считают одной из самых игривых пород кошек. Причем ценят их за игривость уже много столетий. В Японию короткохвостые кошки попали из Китая и сразу покорили аристократов. Бобтейлов даже выгуливали на поводках. А когда они справились с нашествием мышей, то стали настоящими звездами.

Интересно, но хвосты у каждой кошки своей формы и длины. Они всегда уникальны. Бобтейлы обладают дружелюбным характером. Обожают гонятся за мячиками и любят приносить игрушки. А когда сидят, то поднимают одну лапку. Словом, если вам по душе игривые и добрые коты – то японский бобтейл для вас.

Бенгальские кошки

[ + – ] Бенгальские кошки любят охотиться Фото: Getty Images

Это гибрид дикой бенгальской кошки и домашнего кота. А потому они сохранили множество диких повадок. Они любят охотится, играть, очень активны и, если не приучать котенка к рукам, то он и вовсе не захочет составлять вам компанию, предпочитая играть и исследовать дом.

Эти кошки неагрессивные, вопреки расхожему мнению, просто очень самостоятельные. Они любят играть в догонялки и умеют ловить мышей. А еще они очень "болтливые": умеют ворковать и по-особенному мяукать. Иногда эти звуки описывают, как стрекотание.

Мейн-кун

[ + – ] Мейн-куны ласковые и игривые Фото: Getty Images

Мейн-кунов обычно фотографируют в царственных позах, так что создается впечатление, что они не слишком любят играть. Но это не так. Они нежные, дружелюбные и очень умные. Такое уникальное сочетание черт привело к их ласковому прозвищу "нежный великан". Они легко обучаются всяким трюкам, любят играть, гулять на поводке и, как известно, являются одними из немногих "водолюбивых кошек".

Турецкая ангора

[ + – ] Турецкая ангора может играть часами Фото: Pet-AZ

Турецкие ангоры, или ангорские кошки, получили свое название от древнего византийского города Ангора. Белые кошки с мягкой шерстью и хвостом, как опахало, они быстро стали любимыми питомцами европейской знати с XVI века. Ангоры очень любопытны и любят участвовать в повседневной деятельности своих людей. Они часто привязываются к одному человеку и храбро его защищают от опасностей. Они энергичны, любят лазить, играть и охотиться. Они любят приносить игрушки, часами могут играть с человеком и ненавидят быть в одиночестве. Для людей они даже меняют манеру мяуканья. А еще ангоры могут научиться открывать двери, включать воду и свет. Причем воду они зачастую включают, просто чтобы полюбоваться на то, как она течет.

Также своим игривым характером славятся такие породы, как девон-рекс, сфинкс, турецкий ван, бирманская кошка, шотландская вислоухая, корниш-рекс и оцикет.

Напомним, ранее Фокус писал о том, какие породы кошек самые ласковые. В топе кошки породы рэгдолл, шотландская вислоухая и персидские кошки.