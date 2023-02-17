Створені грати. Топ 5 найактивніших порід котів і кішок

Люди вибирають собі вихованців, які відбивають їхній характер. І якщо комусь до душі ласкаві та ліниві котики, то деякі віддають перевагу грайливих і активних котів.

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Зазвичай від вихованця, чи-то пес, чи кіт, потрібно, щоб він був соціальним, ладнав із людьми та не надто бешкетував, зриваючи штори та копирсаючись у квіткових горщиках.

Якщо взяти звичайного кота, то його риси характеру можуть стати сюрпризом. А виводячи породи кішок, люди намагалися підкреслити деякі їхні особливості. І якщо деякі вихованці будуть лінивими та підійдуть тим, хто любить спокійно відпочивати на дивані, то деякі віддають перевагу грайливим і активнішим кішкам, які спатимуть, тільки коли награються та набігаються.

Фокус зібрав топ 5 найграйливіших порід кішок.

Абісинська кішка

[ + – ] Абісинські кішки люблять гратися з м'ячиком Фото: Getty Images

Абісинська кішка — одна з найдавніших порід у світі. Їхній фенотип схожий на фенотип кішок, які жили в Стародавньому Єгипті. Там, як відомо, їх шанували та муміфікували після смерті, тому матеріалу для досліджень у вчених було багато. Абісинські кішки славляться своєю красою: вони стрункі, гармонійні, відмінно складені та мають приголомшливо гарне забарвлення. Зовні абісинці нагадують маленьких пум.

Кішки цієї породи дуже розумні, люблять своїх господарів і дуже люблять гратися. Квартири їм може бути замало. Абісинські коти люблять лазити по деревах, забираються на шафи та двері й відмінно ладнають із іншими вихованцями. Кішки цієї породи жили в Девіда Бові та Ніколаса Кейджа.

Японський бобтейл

[ + – ] Японський бобтейл — доброзичлива та ласкава порода Фото: Getty Images

Японського бобтейла часто вважають однією з найгарніших порід кішок. До того ж цінують їх за грайливість багато століть. У Японію короткохвості кішки потрапили з Китаю та одразу підкорили аристократів. Бобтейлів навіть вигулювали на повідках. А коли вони впоралися з нашестям мишей, то стали справжніми зірками.

Цікаво, але хвости в кожної кішки своєї форми й довжини. Вони завжди унікальні. Бобтейли мають доброзичливий характер. Люблять ганятися за м'ячиками та приносити іграшки. А коли сидять, то піднімають одну лапку. Словом, якщо вам до душі грайливі й добрі коти, — японський бобтейл для вас.

Бенгальські кішки

[ + – ] Бенгальські кішки люблять полювати Фото: Getty Images

Це гібрид дикої бенгальської кішки й домашнього кота. А тому вони зберегли безліч диких звичок. Вони люблять полювати, гратися, дуже активні і, якщо не привчати кошеня до рук, то воно зовсім не захоче складати вам компанію, віддаючи перевагу іграм і дослідженню будинку.

Ці кішки неагресивні всупереч поширеній думці, просто дуже самостійні. Вони люблять грати у квача та вміють ловити мишей. А ще вони дуже "балакучі": вміють муркотіти й по-особливому нявкати. Іноді ці звуки описують як скрекотіння.

Мейн-кун

[ + – ] Мейн-куни ласкаві та грайливі Фото: Getty Images

Мейн-кунів зазвичай фотографують у царствених позах, тому створюється враження, що вони не надто люблять гратися. Але це не так. Вони ніжні, доброзичливі й дуже розумні. Таке унікальне поєднання рис призвело до їхнього лагідного прізвиська "ніжний велетень". Вони легко навчаються всяких трюків, люблять гратися, гуляти на повідку та, як відомо, є одними з небагатьох водолюбних кішок.

Турецька ангора

[ + – ] Турецька ангора може гратися годинами Фото: Pet-AZ

Турецькі ангори, або ангорські кішки, отримали свою назву від стародавнього візантійського міста Ангора. Білі кішки з м'якою шерстю і хвостом, як опахало, вони швидко стали улюбленими вихованцями європейської знаті з XVI століття. Ангори дуже допитливі та люблять брати участь у повсякденній діяльності своїх людей. Вони часто прив'язуються до однієї людини та хоробро її захищають від небезпек. Вони енергійні, люблять лазити, гратися та полювати. Вони люблять приносити іграшки, годинами можуть гратися з людиною та ненавидять бути на самоті. Для людей вони навіть змінюють манеру нявкання. А ще ангори можуть навчитися відчиняти двері, вмикати воду й світло. До того ж воду вони часто вмикають, просто щоб помилуватися на те, як вона тече.

Також своїм грайливим характером славляться такі породи як девон-рекс, сфінкс, турецький ван, бірманська кішка, шотландська висловуха, корніш-рекс і оцикет.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, які породи кішок найласкавіші. У топі кішки породи регдол, шотландська висловуха та перські кішки.