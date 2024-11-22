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Авто

Названо найкращі авто року на думку американців (фото)

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Фото: carscoops.com | У США оголосили 9 фіналістів премії North American Car, Truck and Utility Vehicle of the Year

За звання кращих північноамериканських авто року поборються дев’ять моделей. Претенденти розділені на три категорії.

На автошоу в Лос-Анджелесі оголосили фіналістів конкурсу North American Car, Truck and Utility Vehicle of the Year ("Північноамериканські авто, пікап та утилітарне авто року"). Про це повідомляється на сайті премії.

За звання кращих авто року в Північній Америці поборються дев’ять моделей. Переможців назвуть 10 січня на Детройтському автосалоні.

Honda Civic, авто року, кращі авто року Fullscreen
Honda Civic Hybrid
Kia K4, авто року, кращі авто року Fullscreen
Kia K4
Toyota Camry, авто року, кращі авто року Fullscreen
Toyota Camry
Chevrolet Equinox EV, авто року, кращі авто року Fullscreen
Chevrolet Equinox EV
Hyundai Santa Fe, авто року, кращі авто року Fullscreen
Hyundai Santa Fe
Volkswagen ID.Buzz, авто року, кращі авто року Fullscreen
Volkswagen ID.Buzz
Ford Ranger, авто року, кращі авто року Fullscreen
Ford Ranger
Фото: Ford
Ram 1500, авто року, кращі авто року Fullscreen
Ram 1500
Toyota Tacoma, авто року, кращі авто року Fullscreen
Toyota Tacoma
Honda Civic, авто року, кращі авто року
Kia K4, авто року, кращі авто року
Toyota Camry, авто року, кращі авто року
Chevrolet Equinox EV, авто року, кращі авто року
Hyundai Santa Fe, авто року, кращі авто року
Volkswagen ID.Buzz, авто року, кращі авто року
Ford Ranger, авто року, кращі авто року
Ram 1500, авто року, кращі авто року
Toyota Tacoma, авто року, кращі авто року

Примітно, що серед фіналістів – лише два електромобілі. Кращі авто року традиційно поділені на три категорії.

Претенденти на звання кращого легкового авто року – гібрид Honda Civic, Kia K4 та Toyota Camry. У сегменті утилітарних авто фіналістами стали кросовери Chevrolet Equinox EV і Hyundai Santa Fe, а також мінівен Volkswagen ID.Buzz. Серед пікапів кращими стали Ford Ranger, Ram 1500 і Toyota Tacoma.

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Конкурс North American Car, Truck and Utility Vehicle of the Year проводять із 1994 року. Кращі авто року обирає журі із 50 північноамериканських журналістів. Торік лауреатами премії стали гібрид Toyota Prius, електрокросовер Kia EV9 та пікап Ford Super Duty.

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