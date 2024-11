Названо найкращі авто року на думку американців (фото)

За звання кращих північноамериканських авто року поборються дев’ять моделей. Претенденти розділені на три категорії.

На автошоу в Лос-Анджелесі оголосили фіналістів конкурсу North American Car, Truck and Utility Vehicle of the Year ("Північноамериканські авто, пікап та утилітарне авто року"). Про це повідомляється на сайті премії.

За звання кращих авто року в Північній Америці поборються дев’ять моделей. Переможців назвуть 10 січня на Детройтському автосалоні.

Honda Civic Hybrid Kia K4 Toyota Camry Chevrolet Equinox EV Hyundai Santa Fe Volkswagen ID.Buzz Ford Ranger Фото: Ford Ram 1500 Toyota Tacoma

Примітно, що серед фіналістів – лише два електромобілі. Кращі авто року традиційно поділені на три категорії.

Претенденти на звання кращого легкового авто року – гібрид Honda Civic, Kia K4 та Toyota Camry. У сегменті утилітарних авто фіналістами стали кросовери Chevrolet Equinox EV і Hyundai Santa Fe, а також мінівен Volkswagen ID.Buzz. Серед пікапів кращими стали Ford Ranger, Ram 1500 і Toyota Tacoma.

Важливо

Конкурс North American Car, Truck and Utility Vehicle of the Year проводять із 1994 року. Кращі авто року обирає журі із 50 північноамериканських журналістів. Торік лауреатами премії стали гібрид Toyota Prius, електрокросовер Kia EV9 та пікап Ford Super Duty.

