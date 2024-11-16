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Авто

Кросовери, гібриди та електрокари: названо кращі автомобілі року в Європі (фото)

авто року в Європі, авто року, кращі авто року
Citroen C3 та Renault 5 поборються за звання кращого авто року в Європі

Серед семи претендентів на титул кращого авто року в Європі — одразу п'ять кросоверів. Усі моделі-фіналісти мають електрифіковані версії.

Оголошено фіналістів премії European Car of the Year ("Європейський автомобіль року"). За перемогу в конкурсі поборються сім моделей. Про це повідомляється на його офіційному сайті.

Фіналістів обрали з 42 моделей-претендентів. Примітно, що 5 автомобілів із 7 є кросоверами – це Alfa Romeo Junior, Cupra Terramar, Dacia Duster, Hyundai Inster, та Kia EV3. Дві інші моделі – компактні міські хетчбек Citroen C3/e-C3 та Renault 5/Alpine A290.

Alfa Romeo Junior, авто року в Європі, авто року, кращі авто року Fullscreen
Alfa Romeo Junior
Citroen C3, авто року в Європі, авто року, кращі авто року Fullscreen
Citroen C3
Cupra Terramar, авто року в Європі, авто року, кращі авто року Fullscreen
Cupra Terramar
Dacia Duster, авто року в Європі, авто року, кращі авто року Fullscreen
Dacia Duster
Hyundai Inster, авто року в Європі, авто року, кращі авто року Fullscreen
Hyundai Inster
Kia EV3, авто року в Європі, авто року, кращі авто року Fullscreen
Kia EV3
Renault 5, авто року в Європі, авто року, кращі авто року Fullscreen
Renault 5
Alfa Romeo Junior, авто року в Європі, авто року, кращі авто року
Citroen C3, авто року в Європі, авто року, кращі авто року
Cupra Terramar, авто року в Європі, авто року, кращі авто року
Dacia Duster, авто року в Європі, авто року, кращі авто року
Hyundai Inster, авто року в Європі, авто року, кращі авто року
Kia EV3, авто року в Європі, авто року, кращі авто року
Renault 5, авто року в Європі, авто року, кращі авто року

У всіх моделей-фіналістів є електрифіковані (гібридні або електричні) версії, а Hyundai Inster, Kia EV3 та Renault 5/Alpine A290 є "чистими" електромобілями.

Упродовж наступних восьми тижнів фіналістів тестуватиме журі. Переможця оголосять 10 лютого 2025 року на автосалоні в Брюсселі.

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Конкурс European Car of the Year проводять із 1964 року. Кращі авто року визначає журі з 59 автомобільних журналістів, які представляють 22 європейські країни. Попереднім переможцем став електрокросовер Renault Scenic.

До речі, нещодавно найкращі автомобілі року назвали в Німеччині.

Також Фокус розповідав про кращі кросовери 2024 року.