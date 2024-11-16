Кроссоверы, гибриды и электрокары: названы лучшие автомобили года в Европе (фото)

Среди семи претендентов на титул лучшего авто года в Европе — сразу пять кроссоверов. Все модели-финалисты имеют электрифицированные версии.

Объявлены финалисты премии European Car of the Year ("Европейский автомобиль года"). За победу в конкурсе поборются семь моделей. Об этом сообщается на его официальном сайте.

Финалистов выбрали из 42 моделей-претендентов. Примечательно, что 5 автомобилей из 7 являются кроссоверами — это Alfa Romeo Junior, Cupra Terramar, Dacia Duster, Hyundai Inster, и Kia EV3. Две другие модели — компактные городские хэтчбеки Citroen C3/e-C3 и Renault 5/Alpine A290.

Alfa Romeo Junior Citroen C3 Купра Террамар Дачия Дастер Hyundai Inster Kia EV3 Рено 5

У всех моделей-финалистов есть электрифицированные (гибридные или электрические) версии, а Hyundai Inster, Kia EV3 и Renault 5/Alpine A290 являются "чистыми" электромобилями.

В течение следующих восьми недель финалистов будет тестировать жюри. Победителя объявят 10 февраля 2025 года на автосалоне в Брюсселе.

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Конкурс European Car of the Year проводится с 1964 года. Лучшие авто года определяет жюри из 59 автомобильных журналистов, представляющих 22 европейские страны. Предыдущим победителем стал электрокроссовер Renault Scenic.

Кстати, недавно лучшие автомобили года назвали в Германии.

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