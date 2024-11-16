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Авто

Кроссоверы, гибриды и электрокары: названы лучшие автомобили года в Европе (фото)

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Citroen C3 и Renault 5 поборются за звание лучшего авто года в Европе

Среди семи претендентов на титул лучшего авто года в Европе — сразу пять кроссоверов. Все модели-финалисты имеют электрифицированные версии.

Объявлены финалисты премии European Car of the Year ("Европейский автомобиль года"). За победу в конкурсе поборются семь моделей. Об этом сообщается на его официальном сайте.

Финалистов выбрали из 42 моделей-претендентов. Примечательно, что 5 автомобилей из 7 являются кроссоверами — это Alfa Romeo Junior, Cupra Terramar, Dacia Duster, Hyundai Inster, и Kia EV3. Две другие модели — компактные городские хэтчбеки Citroen C3/e-C3 и Renault 5/Alpine A290.

Alfa Romeo Junior Fullscreen
Alfa Romeo Junior
Citroen C3 Fullscreen
Citroen C3
Купра Террамар Fullscreen
Купра Террамар
Дачия Дастер Fullscreen
Дачия Дастер
Hyundai Inster Fullscreen
Hyundai Inster
Kia EV3 Fullscreen
Kia EV3
Рено 5 Fullscreen
Рено 5
Alfa Romeo Junior
Citroen C3
Купра Террамар
Дачия Дастер
Hyundai Inster
Kia EV3
Рено 5

У всех моделей-финалистов есть электрифицированные (гибридные или электрические) версии, а Hyundai Inster, Kia EV3 и Renault 5/Alpine A290 являются "чистыми" электромобилями.

В течение следующих восьми недель финалистов будет тестировать жюри. Победителя объявят 10 февраля 2025 года на автосалоне в Брюсселе.

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Конкурс European Car of the Year проводится с 1964 года. Лучшие авто года определяет жюри из 59 автомобильных журналистов, представляющих 22 европейские страны. Предыдущим победителем стал электрокроссовер Renault Scenic.

Кстати, недавно лучшие автомобили года назвали в Германии.

Также Фокус рассказывал о лучших кроссоверах 2024 года.