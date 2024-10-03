ТОП 10 кращих кросоверів 2024 року на думку британців (фото)
Британські журналісти визначили кращі нові кросовери та позашляховики. До ТОП 10 потрапили моделі різних класів та цінових категорій.
Кросовери – найпопулярніший клас автомобілів у світі. На ринку величезний вибір цих моделей різних класів та цінових категорій. Британське видання Autocar обрало кращі кросовери та позашляховики, які можна придбати в 2024 році.
ТОП 10 сформували на основі результатів тест-драйвів авто. До неї потрапили як недорогі бюджетні, так і преміальні моделі.
10 місце. Toyota Land Cruiser 250
Новий Toyota Land Cruiser 250 приваблює ретростилем. Він не такий комфортабельний, як Mercedes, зате порадує чудовими позашляховими якостями та надійністю.
Плюси:
- гарна прохідність;
- просторий салон;
- надійний дизель.
Мінуси:
- якість матеріалів оздоблення;
- керованість.
9 місце. Skoda Karoq
Хоча кросовер Skoda Karoq випускають із 2017 року, йому досі є чим зацікавити. У нього практичний і доволі місткий салон та широка лінійка двигунів. Доступний і повний привід.
Плюси:
- практичний салон;
- невисока ціна.
Мінуси:
- вік авто починає давати про себе знати;
- жорсткувата підвіска.
8 місце. Porsche Macan
Porsche Macan скоро святкуватиме 10-річний ювілей і вже отримав електричного наступника, проте досі вражає. Це найкращий у керуванні кросовер із потужними 3,0-літровими двигунами. До того ж, у нього якісний салон та комфортабельна пневмопідвіска.
Плюси:
- чудова керованість;
- гарна динаміка;
- розкішний салон.
Мінуси:
- висока ціна;
- базовий 2,0-літровий мотор заслабкий.
7 місце. Mercedes-Benz EQS SUV
Mercedes EQS SUV – один із найрозкішніших електрокросоверів. У нього якісний салон, м’яка пневмопідвіска та багате оснащення. До того ж, у нього чималий запас ходу – 500 км в реальних умовах.
Плюси:
- якісний просторий салон;
- комфортабельна підвіска.
Мінуси:
- суперечливий дизайн;
- висока ціна.
6 місце. Mazda CX-60
Нова Mazda CX-60 – альтернатива BMW X3. Преміальний кросовер збудований на задньопривідній платформі та доступний із рядними шістками. У нього якісний салон і багате оснащення.
Плюси:
- якісний салон;
- тяговитий і економічний турбодизель.
Мінуси:
- дивні налаштування підвіски.
5 місце. Land Rover Defender
Land Rover Defender – здібний позашляховик, який може бути комфортабельним сімейним автомобілем. Крім того, авто приваблює стильним дизайном та багатим оснащенням.
Плюси:
- гарна прохідність;
- комфортабельний та легкий у керуванні.
Мінуси:
- великі розміри;
- висока ціна.
4 місце. Kia EV9
Найбільший і найдорожчий електромобіль Kia має просторий салон і непогану динаміку. Запас ходу кросовера перевищує 500 км.
Плюси:
- просторий салон;
- непогана динаміка;
- великий запас ходу.
Мінуси:
- висока ціна;
- якість оздоблення салону не відповідає ціні.
3 місце. Range Rover Sport
Позашляховик є доступнішою альтернативою Range Rover із якісним салоном, комфортабельною підвіскою та непоганою прохідністю. Модель має широку палітру бензинових, дизельних та гібридних версій.
Плюси:
- гарна шумоізоляція;
- широка лінійка двигунів;
- гарні позашляхові якості.
Мінуси:
- висока ціна;
- великі розміри.
2 місце. Dacia Duster
Новий Duster подорожчав, проте став якіснішим і сучаснішим, а ще тепер доступний у гібридному виконанні. У нього просторий салон, чималий багажник та розширена базова комплектація.
Плюси:
- просторий салон;
- невисока ціна;
- економічні двигуни.
Мінуси:
- місцями дешевий пластик у салоні;
- слабка шумоізоляція.
1 місце. Citroen C5 Aircross
Citroen C5 Aircross – комфортабельний сімейний кросовер із практичним салоном, великим багажником та м’якою підвіскою. До того ж, він відносно недорогий і багато оснащений.
Плюси:
- зручний просторий салон;
- комфортабельна підвіска.
Мінуси:
- нецікава керованість.
Раніше Фокус розповідав про кращі бюджетні автомобілі за версією американців.
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