ТОП 10 кращих кросоверів 2024 року на думку британців (фото)

Британські журналісти визначили кращі нові кросовери та позашляховики. До ТОП 10 потрапили моделі різних класів та цінових категорій.

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Кросовери – найпопулярніший клас автомобілів у світі. На ринку величезний вибір цих моделей різних класів та цінових категорій. Британське видання Autocar обрало кращі кросовери та позашляховики, які можна придбати в 2024 році.

ТОП 10 сформували на основі результатів тест-драйвів авто. До неї потрапили як недорогі бюджетні, так і преміальні моделі.

10 місце. Toyota Land Cruiser 250

Toyota Land Cruiser 250 Фото: Toyota

Новий Toyota Land Cruiser 250 приваблює ретростилем. Він не такий комфортабельний, як Mercedes, зате порадує чудовими позашляховими якостями та надійністю.

Плюси:

гарна прохідність;

просторий салон;

надійний дизель.

Мінуси:

якість матеріалів оздоблення;

керованість.

9 місце. Skoda Karoq

Skoda Karoq Фото: Skoda

Хоча кросовер Skoda Karoq випускають із 2017 року, йому досі є чим зацікавити. У нього практичний і доволі місткий салон та широка лінійка двигунів. Доступний і повний привід.

Плюси:

практичний салон;

невисока ціна.

Мінуси:

вік авто починає давати про себе знати;

жорсткувата підвіска.

8 місце. Porsche Macan

Porsche Macan Фото: Porsche

Porsche Macan скоро святкуватиме 10-річний ювілей і вже отримав електричного наступника, проте досі вражає. Це найкращий у керуванні кросовер із потужними 3,0-літровими двигунами. До того ж, у нього якісний салон та комфортабельна пневмопідвіска.

Плюси:

чудова керованість;

гарна динаміка;

розкішний салон.

Мінуси:

висока ціна;

базовий 2,0-літровий мотор заслабкий.

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7 місце. Mercedes-Benz EQS SUV

Mercedes-Benz EQS SUV Фото: Mercedes-Benz

Mercedes EQS SUV – один із найрозкішніших електрокросоверів. У нього якісний салон, м’яка пневмопідвіска та багате оснащення. До того ж, у нього чималий запас ходу – 500 км в реальних умовах.

Плюси:

якісний просторий салон;

комфортабельна підвіска.

Мінуси:

суперечливий дизайн;

висока ціна.

6 місце. Mazda CX-60

Mazda CX-60 Фото: Mazda

Нова Mazda CX-60 – альтернатива BMW X3. Преміальний кросовер збудований на задньопривідній платформі та доступний із рядними шістками. У нього якісний салон і багате оснащення.

Плюси:

якісний салон;

тяговитий і економічний турбодизель.

Мінуси:

дивні налаштування підвіски.

5 місце. Land Rover Defender

Land Rover Defender Фото: Land Rover

Land Rover Defender – здібний позашляховик, який може бути комфортабельним сімейним автомобілем. Крім того, авто приваблює стильним дизайном та багатим оснащенням.

Плюси:

гарна прохідність;

комфортабельний та легкий у керуванні.

Мінуси:

великі розміри;

висока ціна.

4 місце. Kia EV9

Kia EV9 Фото: Kia

Найбільший і найдорожчий електромобіль Kia має просторий салон і непогану динаміку. Запас ходу кросовера перевищує 500 км.

Плюси:

просторий салон;

непогана динаміка;

великий запас ходу.

Мінуси:

висока ціна;

якість оздоблення салону не відповідає ціні.

3 місце. Range Rover Sport

Range Rover Sport Фото: Land Rover

Позашляховик є доступнішою альтернативою Range Rover із якісним салоном, комфортабельною підвіскою та непоганою прохідністю. Модель має широку палітру бензинових, дизельних та гібридних версій.

Плюси:

гарна шумоізоляція;

широка лінійка двигунів;

гарні позашляхові якості.

Мінуси:

висока ціна;

великі розміри.

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2 місце. Dacia Duster

Dacia Duster Фото: Dacia

Новий Duster подорожчав, проте став якіснішим і сучаснішим, а ще тепер доступний у гібридному виконанні. У нього просторий салон, чималий багажник та розширена базова комплектація.

Плюси:

просторий салон;

невисока ціна;

економічні двигуни.

Мінуси:

місцями дешевий пластик у салоні;

слабка шумоізоляція.

1 місце. Citroen C5 Aircross

Citroen C5 Aircross Фото: Stellantis

Citroen C5 Aircross – комфортабельний сімейний кросовер із практичним салоном, великим багажником та м’якою підвіскою. До того ж, він відносно недорогий і багато оснащений.

Плюси:

зручний просторий салон;

комфортабельна підвіска.

Мінуси:

нецікава керованість.

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