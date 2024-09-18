В Україні презентували нові Porsche Macan та 911: подробиці та ціни (фото)

Новий Porsche Macan другого покоління став електромобілем, а спорткар 911 нещодавно пройшов оновлення. Обидві моделі тепер представлені в Україні.

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На український ринок виходять два нових Porsche – електричний Macan та оновлений 911. Автомобілі офіційно презентували в нашій країні і їх подробиці вже з’явилися на офіційному сайті Porsche в Україні.

Електромобіль Porsche Macan

Новий Porsche Macan другого покоління став електромобілем. Його український дебют відбувся у один день із загальноєвропейським. Примітно, що до кінця 2026 року паралельно з електрокаром продаватиметься бензинова модель першої генерації.

Posche Macan став електрокаром Фото: Тарас Брязгунов

Кросовер Porsche Macan зберігає знайомий дизайн, проте дещо підріс у розмірах та став більш стрімким і обтічним. Коефіцієнт аеродинаміки знизили до 0,25.

Салон Porsche Macan 2024 значно сучасніший. На передній панелі тепер може бути встановлено три дисплеї, один з яких – призначений для пасажира. До того ж, з’явилися сенсорні перемикачі. Нова мультимедійна система розроблена на базі Android.

Porsche Macan пропонують у версіях потужністю до 639 сил Фото: Тарас Брязгунов

Об’єм багажника Porsche Macan зріс до 540-1348 л. До того ж, з’явився 84-літровий передній відсік.

Електромобіль Porsche Macan збудований на сучасній платформі РРЕ з 800-вольтною архітектурою та батареєю ємністю 100 кВт∙год. Авто підтримує зарядку змінним струмом потужністю 11 кВт та постійним струмом до 270 кВт. У останньому випадку зарядити електрокар на 80% можна усього за 21 хвилину.

У салоні Posche Macan встановили три дисплеї Фото: Тарас Брязгунов

Новий Porsche Macan в Україні запропонують у чотирьох модифікаціях:

Macan , від 3 437 900 гривень – один мотор, 360 к. с. і 563 Н∙м, задній привід, 5,7 с до 100 км/год, максимальна швидкість 220 км/год, запас ходу 641 км;

, від 3 437 900 гривень – один мотор, 360 к. с. і 563 Н∙м, задній привід, 5,7 с до 100 км/год, максимальна швидкість 220 км/год, запас ходу 641 км; Macan 4 , від 3 584 790 гривень – два мотори, 408 к. с. і 650 Н∙м, повний привід, 5,2 с до 100 км/год, максимальна швидкість 220 км/год, запас ходу 612 км;

, від 3 584 790 гривень – два мотори, 408 к. с. і 650 Н∙м, повний привід, 5,2 с до 100 км/год, максимальна швидкість 220 км/год, запас ходу 612 км; Macan 4S , від 3 873 960 гривень – два мотори, 516 к. с. і 820 Н∙м, повний привід, 4,1 с до 100 км/год, максимальна швидкість 240 км/год, запас ходу 601 км;

, від 3 873 960 гривень – два мотори, 516 к. с. і 820 Н∙м, повний привід, 4,1 с до 100 км/год, максимальна швидкість 240 км/год, запас ходу 601 км; Macan Turbo, від 4 906 710 гривень – два мотори, 639 к. с. і 1130 Н∙м, повний привід, 3,3 с до 100 км/год, максимальна швидкість 260 км/год, запас ходу 590 км.

У арсеналі Porsche Macan адаптивні амортизатори, керовані задні колеса та пневмопідвіска зі змінним (155-225 мм) кліренсом. Можна обрати і позашляховий пакет.

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Новий Porsche 911

Знаменитий спорткар Porsche 911 пройшов оновлення. Відрізнити свіжу модель можна за зміненими бамперами та кришкою капоту двигуна. До того ж, матричні фари стали стандартними для всіх 911.

Porsche 911 пройшов оновлення Фото: Тарас Брязгунов

У салоні Porsche 911 встановили нову віртуальну панель приладів та збільшений 10,9-дюймовий дисплей мультимедіа.

В Україні дебютувало купе Porsche 911 Carrera вартістю від 6 586 650 гривень. Його 3,0-літрова турбошістка стала потужнішою – розвиває 394 к. с. Розгін до сотні займає 3,9 с, а максимальна швидкість становить 294 км/год.

У лінійці Porsche 911 вперше з'явився гібрид Фото: Тарас Брязгунов

До того ж, уперше в історії з’явився гібрид Porsche 911 – варіант GTS із 541-сильною установкою. Він здатен стартувати до 100 км/год за 3 с і розвивати 312 км/год, а середня витрата пального знизилася до 10,5 л на 100 км.

До речі, спорткар Porsche 911 Turbo цього року відзначає свій 50-річний ювілей.

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