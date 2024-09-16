Справжній ексклюзив: в Україні з'явився перший електрокар Maybach за 7,5 мільйона (фото)

Розкішний електромобіль Mercedes-Maybach EQS680 SUV здатен розігнатися до сотні за 4,4 с і проїхати до 600 км без підзарядки. Його салон оздоблено дорогою шкірою і деревом.

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В Україну привезли новий Mercedes-Maybach EQS680 SUV. Перший серійний електромобіль Maybach помітили в Мукачевому. Його світлини опублікували на сторінці mukachevo.carspotting в Instagram.

Електрокросовер є розкішною модифікацією Mercedes EQS SUV. Ціна Maybach складає приблизно 7,5 мільйона гривень.

Дизайн передньої частини імітує радіаторну решітку Maybach Фото: mukachevo.carspotting

Розкішна версія відрізняється від стандартного електрокросовера Mercedes EQS SUV дизайном передньої частини, який імітує решітку радіатора Maybach. Крім того, електрокар отримав 22-дюмові диски, а в оздобленні стало більше хрому.

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Салон Mercedes-Maybach EQS680 SUV оздоблений дорогою шкірою Nappa і деревом. На передній панелі встановлено три дисплеї. Ззаду ж можна встановити окремі крісла з електроприводом, вентиляцією і масажем. Крім того, передбачені чотиризонний клімат-контроль, сканер відбитків пальців і окремі монітори для задніх пасажирів.

Ззаду в Maybach встановили окремі сидіння з електроприводом та вентиляцією Фото: Mercedes-Benz

Новий Mercedes-Maybach EQS680 SUV оснащений 668-сильною установкою та батареєю на 107,8 кВт∙год. Він здатен розігнатися до сотні за 4,4 с, а запас ходу становить 600 км. За комфорт їзди відповідає пневмопідвіска.

До речі, недавно в Україну привезли екстремальний лімітований суперкар Mercedes. Таких авто виготовили лише 750.

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