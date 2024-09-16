Справжній ексклюзив: в Україні з'явився перший електрокар Maybach за 7,5 мільйона (фото)
Розкішний електромобіль Mercedes-Maybach EQS680 SUV здатен розігнатися до сотні за 4,4 с і проїхати до 600 км без підзарядки. Його салон оздоблено дорогою шкірою і деревом.
В Україну привезли новий Mercedes-Maybach EQS680 SUV. Перший серійний електромобіль Maybach помітили в Мукачевому. Його світлини опублікували на сторінці mukachevo.carspotting в Instagram.
Електрокросовер є розкішною модифікацією Mercedes EQS SUV. Ціна Maybach складає приблизно 7,5 мільйона гривень.
Розкішна версія відрізняється від стандартного електрокросовера Mercedes EQS SUV дизайном передньої частини, який імітує решітку радіатора Maybach. Крім того, електрокар отримав 22-дюмові диски, а в оздобленні стало більше хрому.Важливо
Салон Mercedes-Maybach EQS680 SUV оздоблений дорогою шкірою Nappa і деревом. На передній панелі встановлено три дисплеї. Ззаду ж можна встановити окремі крісла з електроприводом, вентиляцією і масажем. Крім того, передбачені чотиризонний клімат-контроль, сканер відбитків пальців і окремі монітори для задніх пасажирів.
Новий Mercedes-Maybach EQS680 SUV оснащений 668-сильною установкою та батареєю на 107,8 кВт∙год. Він здатен розігнатися до сотні за 4,4 с, а запас ходу становить 600 км. За комфорт їзди відповідає пневмопідвіска.
До речі, недавно в Україну привезли екстремальний лімітований суперкар Mercedes. Таких авто виготовили лише 750.
Також Фокус розповідав, що в нашій країні з'явився американський електропозашляховик із запасом ходу 640 км.