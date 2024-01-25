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Кардинальні зміни: презентовано новий Porsche Macan 2024 (фото, відео)

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Фото: Porsche | Porsche Macan 2024 запропонований у двох версіях

Новий Porsche Macan 2024 став електричним купе-кросовером потужністю 639 сил у топовій версії. Його запас ходу сягає 600 км.

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У рамках тижня мистецтва в Сінгапурі презентовано новий Porsche Macan другого покоління. Кросовер кардинально змінився і став електромобілем. Подробиці нової моделі розкрили на офіційному сайті виробника.

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Porsche Macan Turbo стартує до сотні за 3,3 с
Фото: Porsche

Дизайн Porsche Macan 2024

Кросовер Porsche Macan зберіг знайомий стиль, але став стрімкішим на вигляд. У нього більш похилий купеподібний дах і висока віконна лінія. Передня частина з вираженим "носом" і довгастими фарами виконана в дусі електрокара Porsche Taycan. Ліхтарі з'єднані діодною смугою, а над ними встановлено висувний спойлер.

Електромобіль Porsche Macan став більш обтічним (коефіцієнт аеродинаміки — 0,25) і є першою моделлю на новій платформі РРЕ. Її також використовуватиме електрокросовер Audi Q6 E-Tron. Кросовер дещо підріс у розмірах.

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Лінія даху кросовера стала більш похилою
Фото: Porsche

Габарити Porsche Macan 2024:

  • довжина — 4784 мм;
  • ширина — 1938 мм;
  • висота — 1622 мм;
  • колісна база — 2893 мм.
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На передній панелі встановлено три дисплеї
Фото: Porsche

Салон Porsche Macan 2024

Інтер'єр Porsche Macan став сучаснішим. На передній панелі тепер встановлено одразу три дисплеї, один з яких призначений для переднього пасажира. З'явилася і проекція на лобове скло з доповненою реальністю. Мультимедійна система для електрокара створена на платформі Android і включає навігацію з Google Maps. Об'єм багажника зріс до 540-1348 л, також додатковий 84-літровий відсік з'явився спереду.

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Об'єм багажника зріс до 540-1348 л
Фото: Porsche
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Спереду з'явився 84-літровий багажник
Фото: Porsche

Електромобіль Porsche Macan, характеристики

Новий Porsche Macan 2024 дебютував двох у повнопривідних версіях із двома електромоторами. Porsche Macan 4 на 408 к. с. і 650 Н∙м здатний розігнатися до 100 км/год за 5,1 с і розвинути 220 км/год. Топовий варіант Turbo на 639 к. с. і 1100 Н∙м стартує до 100 км/год за 3,3 с і сягає 260 км/год.

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Електрокросовер дістав електронний задній диференціал із функцією векторизації тяги, адаптивні амортизатори та пневмопідвіску зі змінним кліренсом, а як йому запропоновано задні колеса, які повертаються.

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Салон кросовера оздоблений шкірою
Фото: Porsche

Акумуляторна батарея ємністю 100 кВт∙год забезпечує запас ходу до 591 км у Turbo і 613 км — у Macan 4. 800-вольтна архітектура дає змогу швидку зарядку потужністю 270 кВт: у цьому режимі підзарядитися на 80% можна за 21 хвилину.

Електромобіль Porsche Macan помітно дорожчий за бензинового попередника. Базова версія коштуватиме 84 100 євро, а Turbo — 114 600 євро.

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