На український ринок виходить електричний Ford Mustang: характеристики та ціна (фото)

Електромобіль Ford Mustang Mach-E представлений в Україні в 269-сильній повнопривідній модифікації. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 6,3 с і проїхати 400 км без підзарядки.

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Новий Ford Mustang Mach-E з'явився в Україні. Кросовер став першою електричною моделлю марки, представленою на нашому ринку. Подробиці моделі розкрили на офіційному сайті Ford.

Запас ходу електрокросовера становить 400 км Фото: Ford

Електромобіль Ford Mustang Mach-E — п'ятимісний 4,7-метровий кросовер з обтічним силуетом. У його дизайні присутні риси бензинового купе Ford Mustang, а в салоні встановлені віртуальний щиток приладів і великий портретний тачскрін із діагоналлю 15,5 дюйма. У авто два багажники — 402-літровий задній і 81-літровий передній.

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Кросовер Ford Mustang Mach-E в Україні зі старту запропонують тільки в одній повнопривідній версії потужністю 269 к. с. і з батареєю ємністю 75 кВт∙год. Такий електрокар здатний розігнатися до 100 км/год за 6,3 с і розвинути 180 км/год, а його запас ходу становить 400 км.

У салоні встановлено 15,5-дюймовий портретний тачскрін Фото: Ford

Новий Ford Mustang Mach-E буде доступний виключно в багатій комплектації Premium (2 024 239 гривень). Вона охоплює двозонний клімат-контроль, камери кругового огляду, паркувальний автопілот, електропривод сидінь і дверей багажника, а також набір систем безпеки.

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