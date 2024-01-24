На украинский рынок выходит электрический Ford Mustang: характеристики и цена (фото)

Электромобиль Ford Mustang Mach-E представлен в Украине в 269-сильной полноприводной модификации. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 6,3 с и проехать 400 км без подзарядки.

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Новый Ford Mustang Mach-E появился в Украине. Кроссовер стал первой электрической моделью марки, представленной на нашем рынке. Подробности модели раскрыли на официальном сайте Ford.

Запас хода электрокроссовера составляет 400 км Фото: Ford

Электромобиль Ford Mustang Mach-E – пятиместный 4,7-метровый кроссовер с обтекаемым силуэтом. В его дизайне присутствуют черты бензинового купе Ford Mustang, а в салоне установлены виртуальный щиток приборов и большой портретный тачскрин с диагональю 15,5 дюйма. У авто два багажника – 402-литровый задний и 81-литровый передний.

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Кроссовер Ford Mustang Mach-E в Украине со старта предложат только в одной полноприводной версии мощностью 269 л. с. и с батареей емкостью 75 кВт∙ч. Такой электрокар способен разогнаться до 100 км/ч за 6,3 с и развить 180 км/ч, а его запас хода составляет 400 км.

В салоне установлен 15,5-дюймовый портретный тачскрин Фото: Ford

Новый Ford Mustang Mach-E будет доступен исключительно в богатой комплектации Premium (2 024 239 гривен). Она включает двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, парковочный автопилот, электропривод сидений и двери багажника, а также набор систем безопасности.

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