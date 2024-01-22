830-сильный гигант: в Украину привезли первый электромобиль Hummer (фото)

Электромобиль GMC Hummer SUV оснащен 830-сильной установкой и способен разогнаться до 100 км/ч за 3,5 с. Запас хода внедорожника превышает 480 км.

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В Украину приехал новейший GMC Hummer SUV. Первый электромобиль Hummer появился в Киеве. Об этом сообщает сайт ТопЖир.

Новый GMC Hummer SUV – вторая электрическая модель бренда после пикапа Hummer EV. Внедорожник поступил в производство год назад. Hummer в Украине оказался гораздо дороже, чем в США – стоит 185 000 долларов.

Электрокар оснащен 830-сильной установкой Фото: king_artur.ua

Электромобиль Hummer SUV – большой внедорожник длиной 4999 мм и с колесной базой 3218 мм. Его масса составляет 4105 кг, то есть на него нужны права категории С1.

Брутальный дизайн выполнен в традиционном стиле Hummer. У авто высокий капот, массивные бамперы, расширенные крылья и фирменная радиаторная решетка. Несмотря на большие размеры, в салоне установили только два ряда сидений.

Несмотря на большие размеры, электрокар является пятиместным Фото: king_artur.ua

Электрический Hummer предлагают в двухмоторных полноприводных версиях на 625 и 830 л. с. В Киев привезли более мощный вариант, способный разогнаться до 100 км/ч за 3,5 с.

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Новый GMC Hummer SUV оснащен большой батареей емкостью 212 кВт∙ч. Запас хода превышает 480 км, а еще поддерживается быстрая зарядка мощностью до 300 кВт.

Запас хода внедорожника превышает 480 км Фото: king_artur.ua

Электромобиль GMC Hummer SUV обладает неплохими внедорожными способностями и способен преодолеть брод глубиной 600 мм. Он получил пневмоподвеску с изменяемым (до 400 мм) клиренсом и полноуправляемое шасси, позволяющее ездить боком.

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