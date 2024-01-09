Продажи электромобилей в Украине выросли почти втрое: популярные марки и модели (фото)

Продажи электромобилей в Украине продемонстрировали стремительный рост. Самыми популярными являются модели Nissan, Volkswagen, Tesla и Honda.

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Спрос на электромобили в Украине продолжает бить рекорды. В 2023 году в нашей стране было продано 37,6 тыс. электрокаров – в 2,8 раза больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".

Из этого количества 36,8 тыс. — легковые электромобили, а 770 — коммерческие. Также отмечается, что доля новых электрокаров выросла с 17% до почти 20%.

Самый популярный новый электромобиль — Volkswagen ID.4 Фото: Volkswagen

За декабрь украинцы приобрели 4,6 тыс. электрокаров (4,5 тыс. легковых и 78 коммерческих), что почти в три раза превышает показатель аналогичного периода 2022 года.

В сегменте новых электромобилей наибольшим спросом пользуются модели Volkswagen и Honda, а лидером является кроссовер VW ID.4.

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Самые популярные новые электромобили в Украине за 2023 год:

Volkswagen ID.4 – 2655 шт. Dongfeng/Honda M-NV – 559 шт. Volkswagen ID.6 – 491 шт. Honda eNS1 – 327 шт. BYD Song – 189 шт.

Nissan Leaf остается самым популярным электрокаром с пробегом Фото: Nissan

Самый популярный электромобиль с пробегом – по-прежнему Nissan Leaf. Также популярными являются модели Tesla и Volkswagen.

ТОП-5 популярных б/у электрокаров в Украине за 2023 год:

Nissan Leaf – 5190 шт. Tesla Model 3 – 3282 шт. Volkswagen e-Golf – 3273 шт. Tesla Model Y – 2171 шт. Volkswagen ID.4 – 1740 шт.

Ранее Фокус сообщал, что на украинском рынке в 2023 году доминировали кроссоверы.

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