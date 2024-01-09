Продажі електромобілів в Україні зросли майже втричі: популярні марки та моделі (фото)
Продажі електромобілів в Україні продемонстрували стрімке зростання. Найпопулярнішими є моделі Nissan, Volkswagen, Tesla і Honda.
Попит на електромобілі в Україні продовжує бити рекорди. У 2023 році в нашій країні було продано 37,6 тис. електрокарів — у 2,8 раза більше, ніж роком раніше. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопром".
З цієї кількості 36,8 тис. — легкові електромобілі, а 770 — комерційні. Також зазначається, що частка нових електрокарів зросла з 17% до майже 20%.
За грудень українці придбали 4,6 тис. електрокарів (4,5 тис. легкових і 78 комерційних), що майже втричі перевищує показник аналогічного періоду 2022 року.
У сегменті нових електромобілів найбільшим попитом користуються моделі Volkswagen і Honda, а лідером є кросовер VW ID.4.
Найпопулярніші нові електромобілі в Україні за 2023 рік:
- Volkswagen ID.4 — 2655 шт.
- Dongfeng/Honda M-NV — 559 шт.
- Volkswagen ID.6 — 491 шт.
- Honda eNS1 — 327 шт.
- BYD Song — 189 шт.
Найпопулярніший електромобіль з пробігом — як і раніше Nissan Leaf. Також популярними є моделі Tesla і Volkswagen.
ТОП-5 популярних б/в електрокарів в Україні за 2023 рік:
- Nissan Leaf — 5190 шт.
- Tesla Model 3 — 3282 шт.
- Volkswagen e-Golf — 3273 шт.
- Tesla Model Y — 2171 шт.
- Volkswagen ID.4 — 1740 шт.
Раніше Фокус повідомляв, що на українському ринку в 2023 році домінували кросовери.
Також ми писали, що в Україні з'явиться електромобіль Ford Mustang Mach-E.