На українському ринку з'явиться електрокросовер Ford Mustang: перші подробиці (фото)

Електрокросовер Ford Mustang Mach-E запропоновано у версіях потужністю від 270 до 487 к.с. Запас ходу моделі досягає 483 км.

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В Україні буде офіційно представлено електромобіль Ford Mustang Mach-E. Як повідомляє Auto-Consulting, перші кросовери вже прибули в Україну.

Зараз цю модель ввозять до нас неофіційно. Поки що нові електрокари Ford проходять сертифікацію в нашій країні, тому поки що зарано говорити про комплектації та ціни Ford Mustang Mach-E в Україні.

Запас ходу Ford Mustang Mach-E досягає 483 км Фото: Ford

Електричний кросовер Ford Mustang Mach-E презентували у 2019 році. П'ятимісна модель завдовжки 4,7 м виконана в стилістиці спорткара Ford Mustang.

Виробництво Ford Mustang Mach-E налагоджено в Мексиці та Китаї. У 2021 році його визнали північноамериканським авто року.

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Електромобіль Ford Mustang запропоновано у версіях потужністю від 270 до 487 к.с. із заднім або повним приводом. Найпотужніший варіант розганяється до 100 км/год за 3,5 с.

У салоні встановлено великий портретний тачскрін Фото: Ford

На вибір доступні батареї ємністю 68 і 88 кВт∙год. Запас ходу Ford Mustang Mach-E становить від 340 до 483 км, залежно від версії.

Офіційний імпортер Ford в Україні підтвердив Фокусу інформацію, що Ford Mustang Mach-E з'явиться на нашому ринку. Крім того, очікується і новий електричний Ford Explorer. Старт продажів обох моделей заплановано на осінь 2024 року.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні з'явився недорогий рамний пікап з автоматичною КПП.

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