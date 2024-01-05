Нова Toyota Camry 2024 виходить на ринок: подробиці та ціни (фото)

Нова Toyota Camry 2024 доступна в бензинових і гібридних модифікаціях потужністю до 228 к. с. Комплектацію седана розширили.

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Седан Toyota Camry нового покоління надходить у продаж. Першими модель можуть замовити не в Японії або США, а в Китаї — там вона коштує від 173 800 до 269 800 юанів ($24 500–37 500). Про це повідомляє сайт Autohome.

Китайська версія моделі відрізняється дизайном решітки радіатора Фото: Toyota

Збірку авто налагодили на підприємстві GAC-Toyota. Нова Toyota Camry для Китаю відрізняється від презентованої на автошоу в Лос-Анджелесі моделі для Америки дизайном решітки радіатора, а в салоні у неї змінено передню панель, сенсорний дисплей і кнопки клімату. Наразі невідомо, яка саме версія моделі з'явиться в Україні.

Седан запропонований у бензинових і гібридних версіях Фото: Toyota

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Топова версія Toyota Camry 2024 отримала проєкцію на лобове скло, камери кругового огляду, панорамний дах, бездротову зарядку для смартфонів, функцію розпізнавання обличчя, електропривід, підігрів і вентиляцію сидінь.

У салоні з'явився віртуальний щиток приладів Фото: Toyota

Крім того, передбачено комплекс безпеки Toyota Safety Sense 3.0: адаптивний круїз-контроль, автоматичне гальмування, утримання в смузі та розпізнавання дорожніх знаків.

Комплектація авто розширена Фото: Toyota

Базовим є 2,0-літровий бензиновий мотор потужністю 173 к. с. Також запропоновано дві гібридні версії Toyota Camry 2024 — 2,0-літрову 197-сильну та 2,5-літрову 228-сильну. Усі модифікації отримали варіатор.

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