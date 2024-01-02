У 2024 році презентують чимало цікавих моделей авто. Очікуються прем'єри спорткарів, електромобілів, сімейних і компактних кросоверів.

Related video

Щорічно у світі дебютують десятки нових моделей автомобілів. Як правило, виробники намагаються тримати новинки в найсуворішому секреті до прем'єри. Втім, шпигунські фото, патентні картинки або тизери відкривають завісу таємниці над ними. Фокус вивчив ці зображення та інсайдерську інформацію і вибрав найцікавіші автомобілі 2024 року.

Alfa Romeo

Alfa Romeo Milano Фото: largus.fr

На початку 2024 року представлять новий Alfa Romeo Milano — найкомпактніший кросовер марки. 4,1-метровий автомобіль з елегантним дизайном буде близьким родичем Jeep Avenger і Fiat 600, адже запозичить у них платформу. Очікується, що кросовер запропонують у 156-сильній електричній версії та в гібридних варіантах на 100 і 136 к. с.

Audi

Audi Q6 e-tron Фото: carscoops.com

Новий Audi Q6 — п'ятимісний середньорозмірний електрокросовер завдовжки близько 4,8 м, побудований на новій платформі РРЕ. У нього великий 526-літровий багажник, а в салоні на передній панелі встановлено три дисплеї. Електромобіль буде доступний у версіях на 396 і 510 к. с., а його запас ходу сягне 600 км.

BMW

Універсал BMW M5 Фото: BMW

Новий BMW M5 2024 запропонують не тільки в кузові седан, а й як універсал Touring. Модель збереже повний привід і вперше стане гібридом — 4,4-літровий V8 твін-турбо доповнять електромотором. Потужність становитиме щонайменше 700 к. с., а ще автомобіль зможе пересуватися в електричному режимі.

Citroen

Citroen C3 Aircross Фото: Stellantis

Новий Citroen C3 Aircross кардинально зміниться. Відомо, що 4,3-метрова модель стане семимісцевою, а її дизайн буде більш кутастим — у стилі нового Citroen e-C3. В її лінійці будуть тільки електричні та гібридні версії, причому запас ходу електрокара становитиме щонайменше 400 км.

Важливо

Мікс стилів: тест-драйв нового Citroen C4 X

Dacia

Dacia Bigster Фото: Autocar

Dacia Bigster — старший брат Duster. 4,6-метровий кросовер запропонують у версіях на 5 і 7 місць. Рубаний дизайн буде витриманий у стилі того ж Duster. Очікується, що модель отримає бензинові та гібридні версії, а також варіант із заводським ГБО. Заявлено, що Bigster буде приблизно на 3000 євро дорожчим за Duster.

Fiat

Fiat Centoventi є провісником нової Panda Фото: Stellantis

До 125-річчя Fiat 11 липня 2024 року презентують нове покоління Panda. Він стане електромобілем, побудованим на базі Citroen e-C3, а кутастий дизайн буде виконано в дусі концепту Fiat Centoventi. Модель оснастять 113-сильним мотором, а її запас ходу досягне 320 км.

Hyundai

Hyundai Seven стане серійним Ioniq 7 Фото: Hyundai

Кросовер Hyundai Ioniq 7 — флагманський електромобіль південнокорейської марки. Серійна версія концепт-кара Seven буде побудована на базі Kia EV9. Це означає, що будуть запропоновані версії семимісного кросовера потужністю до 380 к. с. із запасом ходу до 540 км.

Kia

Kia EV3 Фото: Kia

Новий Kia EV3 стане наступником моделі Soul. Компактний електрокросовер із рубаним дизайном коштуватиме близько 35 000 доларів у базовій версії. Очікується, що його оснастять 170-сильним мотором, а запас ходу електрокара становитиме близько 400 км.

Lancia

Lancia Ypsilon Фото: L’Est Republican

У 2024 році стартує перезапуск Lancia. Першою моделлю нового сімейства стане наступне покоління Lancia Ypsilon. Хетчбек випадково розсекретили в курйозній ситуації — його спробували викрасти і втопили. Він запозичить платформу у Peugeot 208 і Opel Corsa і буде запропонований у гібридних версіях і 156-сильному електричному варіанті із запасом ходу 400 км.

Mazda

Mazda CX-80 Фото: BestCarWeb

Mazda розширить свою преміальну лінійку двома кросоверами. Mazda CX-80 — подовжений семимісний варіант моделі CX-60, а нова Mazda CX-70, навпаки, стане укороченою п'ятимісною версією CX-90. Обидві моделі будуть побудовані на платформі з поздовжнім розташуванням двигуна. Їх оснащуватимуть 3,3-літровими турбошістками, буде запропоновано і плагін-гібриди.

MG

MG 3

Британський бренд готує одразу кілька новинок на 2024 рік. У першому півріччі покажуть новий MG 3 другої генерації. Компактний хетчбек В-класу стане виразнішим на вигляд і вперше отримає гібридну версію. Ціна становитиме від 15 000 євро.

MG Marvel R Фото: Autocar

Також очікується кросовер MG ZS, який запропонують у бензиновій та електричній модифікаціях. Крім того, з'явиться друге покоління MG Marvel R. Флагманський електрокросовер стане виразнішим на вигляд, а його запас ходу зросте.

Важливо

Акцент на технології: тест-драйв нового кросовера MG One

Mitsubishi

Mitsubishi Pajero Sport Фото: drive.com.au

Слідом за новим Mitsubishi L200 піде і споріднений позашляховик Pajero Sport нового покоління — його представлять наприкінці 2024 року. У побратима він запозичить риси дизайну, 2,4-літровий 204-сильний турбодизель і 8-ступінчасту автоматичну КПП.

Opel

Opel Crossland Фото: carscoops.com

Новий Opel Crossland другого покоління підросте приблизно до 4,3 м у довжину і стане соліднішим на вигляд. У лінійці моделі з'являться 156-сильна електрична версія із запасом ходу 400 км і гібридні 1,2-літрові модифікації потужністю 100 і 136 к. с.

Peugeot

Peugeot 5008 Фото: carscoops.com

Слідом за новим Peugeot 3008 у серпні 2024 року піде його подовжений варіант 5008. Він підросте приблизно до 4,7 м у довжину і стане яскравішим на вигляд. У лінійці залишаться версії на 5 і 7 місць. Уперше Peugeot 5008 отримає електричні модифікації: їхня потужність становитиме 210 і 230 к. с., а запас ходу сягне 700 км.

Porsche

Porsche Macan Фото: Porsche

Прем'єру Porsche Macan другого покоління відклали до 2024 року. Кросовер буде побудований на сучасній платформі РРЕ і стане електромобілем. Його оснастять 612-сильною установкою, а запас ходу перевищить 500 км. Силует кросовера став більш обтічним, а в салоні встановлено три дисплеї на передній панелі.

Renault

Renault 5 Фото: WIPO

У 2024 році відродять знаменитий Renault 5. Компактна модель В-класу повернеться на ринок у форматі електромобіля. Рубаний дизайн 3,9-метрового хетчбека виконають у дусі знаменитого предка 1972 року. Новий Renault 5 оснастять 136-сильним мотором, а його запас ходу становитиме приблизно 400 км.

Toyota

Toyota bZ Compact SUV Фото: Toyota Toyota Urban SUV Фото: Toyota

Електричну лінійку Toyota bZ у 2024 році розширять дві моделі. Спочатку з'явиться обтічний купе-кросовер для молоді — серійна версія концепту Toyota bZ Compact SUV. За ним піде більш компактна 4,3-метрова модель, передвісником якої став концепт-кар Toyota Urban SUV. Запас ходу обох авто перевищить 400 км.

Volkswagen

Volkswagen Transporter Фото: Volkswagen

Новий Volkswagen Transporter 2024 буде побудований на базі Ford Transit. Мінівен отримає віртуальний щиток приладів і набір сучасних систем безпеки. У лінійці з'являться гібридні та електричні модифікації потужністю до 286 к. с., але залишаться і 2,0-літрові турбодизелі.

Раніше Фокус розповідав про найважливіші автомобільні новинки 2023 року.

Також ми писали про новий флагманський кросовер Huawei.