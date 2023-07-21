Бюджетний флагман: розкрито подробиці нового кросовера Dacia Bigster (фото)

Кросовер Dacia Bigster — семимісна модель класом вище, ніж Duster. Авто буде доступне тільки в гібридних версіях, а за доплату запропонують заводське ГБО.

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З'явилася нова інформація про новий Dacia Bigster. Старшого брата Duster мають представити у 2025 році і він стане найдешевшим семимісним кросовером у Європі. Про це повідомляє сайт L'argus.

Довжина кросовера становитиме 4,6 м Фото: largus.fr

Кросовер Dacia Bigster у базовій версії коштуватиме від 22 000 євро — на 3000 євро більше, ніж новий Duster 2024. Цілком можливо, що початкова версія буде п'ятимісною, але і семимісний варіант буде не набагато дорожчим.

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Новий Dacia Bigster 2025 зовні мало чим відрізнятиметься від передсерійного концепт-кара, а його передня частина практично повністю буде ідентична Duster третього покоління. Довжина автомобіля становитиме близько 4,6 м, тобто він буде приблизно на 30 см більшим, ніж Dacia/Renault Duster, побудований на тій самій платформі CMF.

Усі версії моделі будуть електрифікованими Фото: largus.fr

Усі Dacia Bigster 2025 будуть електрифікованими, а дизельні версії моделі не плануються. Модель отримає 1,2-літрові бензинові турбомотори на 120 і 140 к. с., доповнені 48-вольтною "м'якою" гібридною установкою. Запропонують і версію із заводським ГБО.

Очікується і повноцінний гібрид: його силова установка буде такою ж, як у Dacia Jogger, проте робочий об'єм бензинового двигуна збільшать до 1,8 л. Примітно, що ця версія зможе бути і повнопривідною — на задніх колесах встановлять додатковий електромотор.

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