Новий Duster 2024 помітили на дорогах до презентації (фото)
Dacia/Renault Duster стане більшим і виразнішим на вигляд. Кросовер більше не оснащуватимуть дизелем, але зате з'явиться гібридна версія.
В Іспанії під час випробувань помітили новий Duster третього покоління. Недорогий кросовер проходить фінальні тести, адже його презентують наприкінці нинішнього року, а у 2024-му стартують його продажі. Про це повідомляє сайт Motor.es.
Новий Duster 2024 цього разу закамуфлювали менше, ніж помічені раніше прототипи, що дає можливість розгледіти риси його дизайну. Зовнішність бюджетного кросовера стане виразнішою.Важливо
Гранований дизайн Duster 2024 буде витриманий у стилі концепт-кара Dacia Bigster. У кросовера масивні бампери та розширені крила. Також звертають на себе увагу тоненькі діодні фари і широкий повітрозабірник у бампері.
Dacia/Renault Duster третього покоління побудують на сучасній платформі CMF-B, як Nissan Juke, Renault Clio і Captur. Він трохи підросте в розмірах і стане комфортнішим.
З лінійки Duster 2024 року зникнуть дизельні двигуни. На вибір запропонують 1,2-літрові бензинові турбомотори на 120 і 140 к. с., а також 160-сильну гібридну установку E-Tech. Залишиться і варіант із заводським ГБО.
Раніше Фокус повідомляв, що під час тестів також бачили новий недорогий електромобіль Renault.
Також ми писали, що у Duster незабаром з'явиться молодший брат.