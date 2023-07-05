Новый Duster 2024 заметили на дорогах до презентации (фото)
Dacia/Renault Duster станет крупнее и выразительнее на вид. Кроссовер больше не будут оснащать дизелем, но зато появится гибридная версия.
В Испании во время испытаний заметили новый Duster третьего поколения. Недорогой кроссовер проходит финальные тесты, ведь его представят в конце нынешнего года, а в 2024-м стартуют его продажи. Об этом сообщает сайт Motor.es.
Новый Duster 2024 на этот раз закамуфлировали меньше, чем замеченные ранее прототипы, что дает возможность разглядеть черты его дизайна. Внешность бюджетного кроссовера станет выразительнее.Важно
Граненый дизайн Duster 2024 будет выдержан в стиле концепт-кара Dacia Bigster. У кроссовера массивные бамперы и расширенные крылья. Также обращают на себя внимание тоненькие диодные фары и широкий воздухозаборник в бампере.
Dacia/Renault Duster третьего поколения построят на современной платформе CMF-B, как Nissan Juke, Renault Clio и Captur. Он немного подрастет в размерах и станет комфортнее.
Из линейки Duster 2024 исчезнут дизельные двигатели. На выбор предложат 1,2-литровые бензиновые турбомоторы на 120 и 140 л. с., а также 160-сильную гибридную установку E-Tech. Останется и вариант с заводским ГБО.
Ранее Фокус сообщал, что во время тестов также видели новый недорогой электромобиль Renault.
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