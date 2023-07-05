Новый Duster 2024 заметили на дорогах до презентации (фото)

Dacia/Renault Duster станет крупнее и выразительнее на вид. Кроссовер больше не будут оснащать дизелем, но зато появится гибридная версия.

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В Испании во время испытаний заметили новый Duster третьего поколения. Недорогой кроссовер проходит финальные тесты, ведь его представят в конце нынешнего года, а в 2024-м стартуют его продажи. Об этом сообщает сайт Motor.es.

Кроссовер подрастет в размерах Фото: Motor.es

Новый Duster 2024 на этот раз закамуфлировали меньше, чем замеченные ранее прототипы, что дает возможность разглядеть черты его дизайна. Внешность бюджетного кроссовера станет выразительнее.

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Граненый дизайн Duster 2024 будет выдержан в стиле концепт-кара Dacia Bigster. У кроссовера массивные бамперы и расширенные крылья. Также обращают на себя внимание тоненькие диодные фары и широкий воздухозаборник в бампере.

Dacia/Renault Duster третьего поколения построят на современной платформе CMF-B, как Nissan Juke, Renault Clio и Captur. Он немного подрастет в размерах и станет комфортнее.

Дизайн Duster станет выразительнее Фото: Motor.es

Из линейки Duster 2024 исчезнут дизельные двигатели. На выбор предложат 1,2-литровые бензиновые турбомоторы на 120 и 140 л. с., а также 160-сильную гибридную установку E-Tech. Останется и вариант с заводским ГБО.

Ранее Фокус сообщал, что во время тестов также видели новый недорогой электромобиль Renault.

Также мы писали, что у Duster вскоре появится младший брат.