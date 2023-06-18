Новый флагман: Renault презентовали недорогого конкурента BMW X4 (фото, видео)

Renault Rafale — новый купе-кроссовер с динамичным дизайном. Модель предложат исключительно в мощных гибридных версиях.

Related video

На авиасалоне в Ле Бурже наряду с новыми моделями самолетов презентовали и купе-кроссовер Renault Rafale. Флагманская модель французского бренда поступит в продажу с весны 2024 года. Об этом сообщает официальный сайт Renault.

У кроссовера стремительный дизайн с покатой крышей Фото: Renault

Место для презентации Renault Rafale 2024 выбрали не зря. Купе-кроссовер назвали в честь рекордного самолета Caudron-Renault Rafale, разогнавшегося в 1934 году до 445 км/ч. Модель станет более доступным конкурентом BMW X4, Mercedes GLE Coupe и Infiniti QX55.

Модель предложат исключительно в гибридных версиях Фото: Renault

Новый Renault Rafale отличается стремительным силуэтом с купеобразной крышей и заостренной задней частью. Передняя часть выполнена в новом фирменном стиле с широкой решеткой радиатора и изогнутыми вертикальными ходовыми огнями.

В салоне установлен большой тачскрин портретного формата Фото: Renault

Кроссовер Renault является близким родственником моделей Austral и Espace. Авто достигает 4,71 м в длину и 1,86 м в ширину при колесной базе 2,74 м.

Важно

Представлен прототип нового Renault Scenic: это электрический кроссовер (видео)

Родство с собратьями заметно в салоне Renault Rafale 2024. У авто приплюснутый руль, виртуальная панель приборов и 12-дюймовый портретный тачскрин, а еще данные проецируются на лобовое стекло. Объем багажника составляет 530 л.

Кроссовер Renault Rafale дебютирует в переднеприводной версии с 200-сильной гибридной установкой, состоящей из 1,2-литровой турбочетверки и двух электромоторов. Позже появится 300-сильный подзаряжаемый гибрид с полным приводом – это будет самый быстрый серийный Renault.

Ранее Фокус сообщал, что Renault Group готовит еще один купе-кроссовер, который сменит модель Arkana.

Также мы писали, что в Украине появились новые электромобили Renault Megane.