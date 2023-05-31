Яркий дизайн и заводское ГБО: появились первые изображения преемника Renault Arkana

На смену Renault Arkana придет недорогой купе-кроссовер Dacia. У кроссовера будут гибридные версии и вариант с заводским ГБО.

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Dacia готовит новую флагманскую модель. Ее презентация должна состояться в 2026 году и она откроет для румынского бренда Renault Group D-класс. Об этом стало известно журналистам испанского сайта Motor.es.

Новый кроссовер Dacia будет существенно крупнее, чем Duster и его старший брат Bigster. Длина автомобиля составит около 4,6 м, а построят его на платформе CMF.

Модель предложат в бензиновых, гибридных и газовых версиях Фото: Motor.es

Судя по рендерам, новая Dacia будет отличаться стремительным дизайном с покатой аркообразной крышей, высокой оконной линией и спрятанными ручками задних дверей.

Модель станет доступным купе-кроссовером – недорогой альтернативой Audi Q3 Sportback. По сути, она станет заменой Renault Arkana, который вскоре снимут с производства.

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Кроссовер Dacia позиционируют, как более доступную альтернативу Citroen C5 X. Это значит, что у него будет небольшой клиренс, а управляемость сделают более "легковой".

Ожидается, что новая Dacia получит бензиновые турбомоторы с 48-вольтными "мягкими" гибридными установками. Также появятся полценный гибрид E-Tech и вариант с заводским ГБО.

Ранее Фокус сообщал, что Renault готовят еще один купе-кроссовер Rafale — он станет более доступным конкурентом BMW X4.

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