Яскравий дизайн та заводське ГБО: з'явилися перші зображення наступника Renault Arkana

На зміну Renault Arkana прийде недорогий купе-кросовер Dacia. У кросовера будуть гібридні версії та варіант із заводським ГБО.

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Dacia готує нову флагманську модель Її презентація має відбутися у 2026 році і відкриє для румунського бренду Renault Group D-клас. Про це стало відомо журналістам іспанського сайту Motor.

Новий кросовер Dacia буде істотно більшим, ніж Duster і його старший брат Bigster. Довжина автомобіля складе близько 4,6 м, а збудують його на платформі CMF.

Модель запропонують у бензинових, гібридних та газових версіях Фото: Motor.es

Судячи з рендерів, нова Dacia вирізнятиметься стрімким дизайном з похилим аркоподібним дахом, високою віконною лінією та захованими ручками задніх дверей.

Модель стане доступним купе-кросовером — недорогою альтернативою Audi Q3 Sportback. По суті вона стане заміною Renault Arkana, який незабаром знімуть з виробництва.

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Кросовер Dacia позиціонують як більш доступну альтернативу Citroen C5 X. Це означає, що у нього буде невеликий кліренс, а керованість зроблять більш "легковою".

Очікується, що нова Dacia отримає бензинові турбомотори із 48-вольтними "м'якими" гібридними установками. Також з'являться повноцінний гібрид E-Tech та варіант із заводським ГБО.

Раніше Фокус повідомляв, що Renault готують ще один купе-кросовер Rafale — він стане доступнішим конкурентом BMW X4.

Також ми писали, що Renault готують електросовер у ретро-стилі ціною менше 30 000 євро.