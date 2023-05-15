Renault показали електрокросовер у ретростилі вартістю менше 30 000 євро (фото)

Концепт-кар Renault 4Ever Trophy — провісник нового бюджетного електрокросовера. Дизайн авто виконають у стилістиці 60-х років, а його запас ходу становитиме близько 400 км.

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Опубліковано перші фото Renault 4Ever Trophy. Концептуальний електрокросовер презентують 22 травня на відкритті тенісного турніру "Ролан Гаррос". Про це повідомляє офіційний сайт Renault.

Електрокросовер стане серійним у 2024 році Фото: Renault

Електромобіль Renault — дещо змінена версія торішнього концепту 4Ever. Кросовер пофарбували у особливий відтінок блакитного кольору – такий був у знаменитого Renault 4 1962 року.

Крім того, на кузові з'явилися елементи яскраво-жовтого кольору – це натяк на тенісні м'ячі. Автомобіль зберігає пластиковий захисний обвіс, високий кліренс і позашляхові шини, а на даху встановлений багажник.

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Електромобілі Renault 4Ever – провісники нової бюджетної моделі вартістю менше 30 000 євро, що з'явиться у 2024 році. Серійний кросовер Renault 4 своїм дизайном повторюватиме однойменну модель 60-х років.

Частину деталей забарвили у колір тенісних м'ячів Фото: Renault

Новий Renault 4 буде побудований на платформі CMF-BEV, як і електромобіль Renault 5. Довжина кросовера складе близько 4,1-4,2 м.

Концепт-кар Renault 4Ever Trophy оснащений 136-сильним двигуном і розганяється до 100 км/год за 9 с. Серійну модель запропонують у кількох варіантах, причому топова версія зможе проїхати близько 400 км. без підзарядки.

Раніше Фокус повідомляв, що Renault готують новий дешевий електромобіль за 23 000 євро.

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