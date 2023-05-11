Розкрито подробиці найдешевшого електромобіля Renault за 23 000 євро (фото)

Найдоступніший електромобіль Renault буде компактною міською моделлю. Авто збудують на сучасній електричній платформі CMF-BEV.

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Renault розпочали розробку нового бюджетного електрокара. Нова модель з'явиться до 2027 року. Про це заявив керівник Renault Group Лука де Мео під час конференції "Майбутнє автомобіля" у Великій Британії, повідомляє Autocar.

За його словами, нова модель дозволить зробити електромобілі доступнішими широким масам у Європі. Її стартова вартість складе близько 23 000 євро і вона кине виклик майбутньому початковому електрокару Volkswagen ID.1.

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Лука де Мео розповів, що натхненням для нового електрокара стали японські кей-кари – мініатюрні міські автомобілі завдовжки менше 3,4 м. Вони мають величезний попит завдяки невисокій ціні – у 2022 році в одній лише Японії продано 4,2 мільйона таких машин.

Електромобіль Renault, швидше за все, збудують на платформі CMF-BEV. Її також будуть використовувати новий Renault 5 та його спортивна версія від Alpine. Крім того, не виключено, що окремі елементи запозичать у бюджетного електрокросовера Dacia Spring Electric.

Раніше Фокус повідомляв, що Renault готують недорогий кросовер на зміну моделі Megane.

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