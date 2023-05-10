Ретродизайн і незвичайний салон: у Renault показали недорогий електричний спорткар (фото)

Новий Alpine A290_β — спортивна версія недорогого електромобіля Renault 5. У хетчбека яскравий зовнішній вигляд і оригінальне компонування салону.

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Alpine презентували концепт-кар A290_β. Він є прототипом першого серійного електромобіля спортивного бренду Renault Group. Деталі новинки розкрили на сайті автовиробника.

У хетчбека оригінальні 20-дюймові диски з підсвічуванням Фото: Renault

Новий Alpine A290 — електричний заряджений хетчбек В-класу. По суті, це спортивна версія майбутнього недорогого електрокара Renault 5, яку обіцяють запустити у виробництво з 2024 року.

На даху встановлений спойлер Фото: Renault

Alpine A290_β досягає всього 4,05 м завдовжки, 1,85 м завширшки і 1,48 м заввишки. Його рубаний дизайн виконаний у дусі класичного Renault 5 80-х років. Хетчбек отримав карбоновий обвіс і спойлер на даху, а його крила розширені. Дуже дивний вигляд мають 20-дюймові колісні диски з підсвічуванням.

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Компонування салону — дуже незвичайне: водій сидить по центру, а два пасажири — з боків, як у McLaren F1. Кермо плескате, а передня панель нагадує по дизайну передню частину боліда "Формули-1". В оздобленні використані шкіра та карбон.

У салоні кермо розташоване по центру Фото: Renault

Як і Renault 5, новий Alpine A290_β побудований на платформі CMF-BEV. Очікується, що його оснастять 218-сильним двигуном. Електрокар отримав систему векторизації тяги, спортивну підвіску багатоважеля та гальма Brembo.

Раніше Фокус повідомляв, що Alpine презентували екстремальний 500-сильний спорткар.

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