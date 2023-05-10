Ретро-дизайн и необычный салон: Renault показали недорогой электрический спорткар (фото)

Новый Alpine A290_β — спортивная версия недорогого электромобиля Renault 5. У хэтчбека яркий внешний вид и оригинальная компоновка салона.

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Alpine презентовали концепт-кар A290_β. Он является прототипом первого серийного электромобиля от спортивного бренда Renault Group. Подробности новинки раскрыли на сайте автопроизводителя.

У хэтчбека оригинальные 20-дюймовые диски с подсветкой Фото: Renault

Новый Alpine A290_β – электрический заряженный хэтчбек В-класса. По сути, это спортивная версия будущего недорогого электрокара Renault 5, которую обещают запустить в производство с 2024 года.

На крыше установлен спойлер Фото: Renault

Alpine A290_β достигает всего 4,05 м в длину, 1,85 м в ширину и 1,48 м в высоту. Его рубленный дизайн выполнен в духе классического Renault 5 80-х годов. Хэтчбек получил карбоновый обвес и спойлер на крыше, а его крылья расширены. Очень необычно смотрятся 20-дюймовые колесные диски с подсветкой.

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Компоновка салона — очень необычная: водитель сиди по центру, а два пассажира — по бокам, как в McLaren F1. Руль приплюснут, а передняя панель напоминает по дизайну переднюю часть болида "Формулы-1". В отделке использованы кожа и карбон.

В салоне руль расположен по центру Фото: Renault

Как и Renault 5, новый Alpine A290_β построен на платформе CMF-BEV. Ожидается, что его оснастят 218-сильным мотором. Электрокар получил систему векторизации тяги, спортивную многорычажную подвеску и тормоза Brembo.

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