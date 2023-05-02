Представлен экстремальный 500-сильный спорткар от Renault (фото)

Спорткар разработан совместными усилиями Alpine и команды Signatech. Под капотом установлен доработанный двигатель от Renault Megane RS, который выдает 500 сил.

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Французский автопроизводитель Alpine представил экстремальную версию спорткара A110 для подъема на Пайкс-Пик в 2023 году. Об этом сообщили на сайте Motor1.

Во время подъема на Пайкс-Пик болиды проезжают маршрут в 19,93 км. На трасе есть более 156 поворотов, а стартовая точка находится на высоте 2865 метров над уровнем моря и заканчивается примерно на высоте 1440 метров.

Спорткар разработан совместными усилиями Alpine и команды Signatech. Внешне он отличается от стандартной модели новым кузовным обвесом и массивным задним антикрылом.

Сзади установлено большое раздельное антикрыло Фото: Alpine

Alpine A110 Pikes Peak также получил большой передний сплиттер и боковые дефлекторы. На крышу установили воздухозаборник для дополнительного охлаждения двигателя.

Alpine A110 Pikes Peak генерирует гораздо больше прижимной силы, чем стандартная модель Фото: Alpine

Спорткар оснащен доработанным 1,8-литровым турбированным двигателем от Renault Megane RS мощностью 500 л.с. Вес авто составляет всего 950 кг.

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Соревнования пройдут 25 июня в Колорадо-Спрингс. Помимо Alpine A110 Pikes Peak в гонке будут участвовать еще несколько десятков экстремальных болидов.

Ранее Фокус писал, что тюнеры из американской компании Unplugged Performance создали трековый болид на базе электромобиля Tesla Model 3.