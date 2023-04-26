С украинского рынка пропали самые дешевые Renault: что предложат взамен (фото)

Renault Logan, Sandero и Stepway второго поколения больше не выпускают. Модель новой генерации появится в Украине в несколько измененном виде.

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В 2023 году в Украине прекратились продажи бюджетных моделей Renault. Седан Renault Logan, хэтчбек Sandero и его внедорожная версия Sandero Stepway отсутствуют в автосалонах, да и их прайсы пропали с сайта Renault в Украине. В Авто24 узнали, почему так произошло.

Renault Logan и Sandero были самыми доступными авто французской марки на украинском рынке. Напомним, что в Европе они продаются под брендом Dacia.

Renault Taliant — новый брат-близнец Dacia Logan третьего поколения Фото: Renault

В украинском представительстве Renault объяснили пропажу моделей новой стратегией компания. Renault Group решили уменьшить количество моделей-близнецов под марками Renault и Dacia.

В 2022 году прекратили выпуск Renault/Dacia Logan, Sandero и Stepway второго поколения и именно по этой причине их больше нет в Украине. В Европе под брендом Dacia уже продается третья генерация моделей.

Renault Taliant выпускают в Турции Фото: Renault

Новый Renault Taliant — каким будет преемник Logan

Следует отметить, что новый Logan в Украине все же появится в следующем году, однако в несколько измененном виде и под названием Renault Taliant. Сейчас такой седан выпускается в Турции.

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От Dacia Logan новый Renault Taliant визуально отличается дизайном решетки радиатора и бамперов. В салоне изменены руль и передняя панель. Базовая версия получила кондиционер, а в топовом варианте есть клитмат-контроль, парктроник и камера заднего вида.

Renault Taliant можно оснастить камерой заднего вида и климат-контролем Фото: Renault

Седан Renault Taliant оснащают 1,0-литровыми бензиновыми двигателями мощностью 65 и 90 л. с., также существует 100-сильный вариант с заводским ГБО. Есть версии с механической КПП и вариатором.

Ранее Фокус сообщал, что Renault снимут с производства свой флагманский кроссовер.

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