З українського ринку зникли найдешевші Renault: що запропонують натомість (фото)

Renault Logan, Sandero та Stepway другого покоління більше не випускають. Модель нової генерації з'явиться в Україні у дещо зміненому вигляді.

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У 2023 році в Україні припинився продаж бюджетних моделей Renault. Седан Renault Logan, хетчбек Sandero та його позашляхова версія Sandero Stepway відсутні в автосалонах, та й їхні прайси зникли із сайту Renault в Україні. В Авто24 дізналися, чому так сталося.

Renault Logan та Sandero були найдоступнішими авто французької марки на українському ринку. Нагадаємо, що у Європі вони продаються під брендом Dacia.

Renault Taliant — новий брат-близнюк Dacia Logan третього покоління Фото: Renault

В українському представництві Renault пояснили зникнення моделей новою стратегією компанія. Renault Group вирішили зменшити кількість моделей-близнюків під марками Renault та Dacia.

У 2022 році припинили випуск Renault/Dacia Logan, Sandero та Stepway другого покоління і саме з цієї причини їх більше немає в Україні. У Європі під брендом Dacia вже продається третя генерація моделей.

Renault Taliant випускають у Туреччині Фото: Renault

Новий Renault Taliant — яким буде наступник Logan

Слід зазначити, що новий Logan в Україні все ж таки з'явиться наступного року, однак у дещо зміненому вигляді і під назвою Renault Taliant. Нині такий седан випускається у Туреччині.

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Від Dacia Logan новий Renault Taliant візуально відрізняється дизайном решітки радіатора та бамперів. У салоні змінені кермо та передня панель. Базова версія отримала кондиціонер, а в топовому варіанті є клітмат-контроль, парктронік та камера заднього виду.

Renault Taliant можна оснастити камерою заднього виду та клімат-контролем Фото: Renault

Седан Renault Taliant оснащують 1,0-літровими бензиновими двигунами потужністю 65 та 90 к. с., також існує 100-сильний варіант із заводським ГБО. Є версії з механічною КПП та варіатором.

Раніше Фокус повідомляв, що Renault знімуть із виробництва свій флагманський кросовер.

Також ми писали, що Renault готують наступника моделі Megane.