Новий Duster 2024 розсекретили до прем'єри (фото)

Офіційна прем'єра нового Renault/Dacia Duster очікується вже цього року. Дизайн новинки буде дуже схожий на концепт Bigster.

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Дизайнери показали, як виглядатиме наступне покоління кросовера Renault/Dacia Duster. Зображення опубліковано на сайті Motor1.

Наприкінці березня кросовер Dacia Duster 2024 модельного року помітили під час випробувань на дорогах. Тепер настав час поглянути на дизайн новинки.

Зовнішність нового Renault/Dacia Duster багато в чому схожа на концепт Bigster. Попереду з'явиться незвичайна оптика, де ходові вогні повторюватимуть логотип Dacia.

Кросовер стане більш сучасним на вигляд Фото: Motor1.com

Силует кросовера дуже зміниться порівняно з моделлю поточного покоління. Задні дверні ручки будуть приховані у задній стійці.

Загалом Renault/Dacia Duster 2024 модельного року стане більш "м'язистим" на вигляд. Кузов отримає набагато більше вигинів.

Новий Duster збудують на платформі CMF-B. Це дозволить збільшити багажник кросовера та простір усередині інтер'єру.

Очікується поява нових гібридних силових установок. Однією з них стане 1,3-літровий бензиновий двигун Jogger з електромотором. Імовірно, що 1,5-літровий дизельний двигун зникне з моторної гами.

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Офіційна прем'єра нового кросовера очікується вже цього року. Він має надійти у продаж на початку 2024 року.

Раніше Фокус повідомляв, що італійська компанія DR Automobiles презентувала свою нову модель – кросовер EVO 5.