Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Розсекречено новий кросовер Hyundai Mufasa: він стане дешевою альтернативою Tucson (фото)

Hyundai Mufasa, Hyundai Mufasa 2023, новий Hyundai Mufasa, кросовер Hyundai
Фото: Hyundai | Hyundai Mufasa відрізняється нестандартним дизайном

Кросовер Hyundai Mufasa відрізняється сміливим футуристичним дизайном. Недорога модель дебютує в бензиновій версії, а згодом має з'явитися гібрид.

Related video

Опубліковано нові фото Hyundai Mufasa. Бюджетний кросовер офіційно презентують 18 квітня на автошоу у Шанхаї. Про це повідомляє сайт Autohome.

Hyundai Mufasa 2023, Hyundai Mufasa, новий Hyundai Mufasa, кросовер Hyundai Fullscreen
Кросовер спочатку запропонують з 2,0-літровим 160-сильним двигуном

Новий Hyundai Mufasa 2023 випускатимуть у Пекіні на підприємстві Beijing Hyundai. Назвали модель на честь одного із персонажів мультфільму "Король Лев". Кросовер буде коштувати приблизно від $22 000 і стане наступником Hyundai ix35. Модель позиціонують як доступнішу альтернативу Hyundai Tucson.

Кросовер Hyundai Mufasa 2023 своїм дизайном дещо нагадує Tucson. У його дизайні переважають грані, а крила розширені. А ось передня частина виглядає навіть виразніше – у нього широкі грати радіатора та вигнуті діодні фари. Ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова. За габаритами дві моделі також співставні.

Новий Хюндай Муфаса, Hyundai Mufasa, Hyundai Mufasa 2023, новий Hyundai Mufasa, кросовер Hyundai Fullscreen
Ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова
Фото: Hyundai

Розміри Hyundai Mufasa 2023:

  • довжина – 4475 мм;
  • ширина – 1850 мм;
  • висота – 1665 мм;
  • колісна база – 2680 мм;
  • маса – 1464 кг.
Важливо
Hyundai створили унікальні автомобільні колеса із захистом від проколу шин (фото)
Hyundai створили унікальні автомобільні колеса із захистом від проколу шин (фото)

Салон Hyundai Mufasa ще не показали, проте його розсекретили на шпигунських фото. У авто чотириспицеве кермо, високий центральний тунель і два дисплеї на передній панелі.

Салон Hyundai Mufasa, Hyundai Mufasa, Hyundai Mufasa 2023, новий Hyundai Mufasa, кросовер Hyundai Fullscreen
Салон Hyundai Mufasa показали на шпигунських фото
Фото: autohome.com.cn

Новий Hyundai Mufasa 2023 дебютує з 2,0-літровим 160-сильним бензиновим двигуном та 6-ступінчастою автоматичною КПП, а пізніше має з'явитися гібридна версія. Максимальна швидкість становить 187 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що Hyundai показали недорогого конкурента BMW X6.

Також ми писали, що Hyundai радикально оновили седан Sonata.