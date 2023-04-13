Розсекречено новий кросовер Hyundai Mufasa: він стане дешевою альтернативою Tucson (фото)

Кросовер Hyundai Mufasa відрізняється сміливим футуристичним дизайном. Недорога модель дебютує в бензиновій версії, а згодом має з'явитися гібрид.

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Опубліковано нові фото Hyundai Mufasa. Бюджетний кросовер офіційно презентують 18 квітня на автошоу у Шанхаї. Про це повідомляє сайт Autohome.

Кросовер спочатку запропонують з 2,0-літровим 160-сильним двигуном

Новий Hyundai Mufasa 2023 випускатимуть у Пекіні на підприємстві Beijing Hyundai. Назвали модель на честь одного із персонажів мультфільму "Король Лев". Кросовер буде коштувати приблизно від $22 000 і стане наступником Hyundai ix35. Модель позиціонують як доступнішу альтернативу Hyundai Tucson.

Кросовер Hyundai Mufasa 2023 своїм дизайном дещо нагадує Tucson. У його дизайні переважають грані, а крила розширені. А ось передня частина виглядає навіть виразніше – у нього широкі грати радіатора та вигнуті діодні фари. Ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова. За габаритами дві моделі також співставні.

Ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова Фото: Hyundai

Розміри Hyundai Mufasa 2023:

довжина – 4475 мм;

ширина – 1850 мм;

висота – 1665 мм;

колісна база – 2680 мм;

маса – 1464 кг.

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Салон Hyundai Mufasa ще не показали, проте його розсекретили на шпигунських фото. У авто чотириспицеве кермо, високий центральний тунель і два дисплеї на передній панелі.

Салон Hyundai Mufasa показали на шпигунських фото Фото: autohome.com.cn

Новий Hyundai Mufasa 2023 дебютує з 2,0-літровим 160-сильним бензиновим двигуном та 6-ступінчастою автоматичною КПП, а пізніше має з'явитися гібридна версія. Максимальна швидкість становить 187 км/год.

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