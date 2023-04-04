Hyundai презентували стильного та недорогого конкурента BMW X6 (фото)

Genesis GV80 Coupe стане першим купе-кросовером від концерну Hyundai. Модель запропонують із бензиновими та дизельними двигунами потужністю до 380 к. с., а потім може з'явитися й електрична версія.

Related video

Напередодні відкриття автошоу у Нью-Йорку презентували новий Genesis GV80 Coupe. Концепт-кар є провісником серійної моделі, що з'явиться у 2024 році. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті преміального підрозділу Hyundai Motor.

У кросовера похилий аркоподібний дах Фото: Hyundai Motor

Як випливає з назви, в основі концепту лежить кросовер Genesis GV80. Про це свідчать характерна решітка радіатора у вигляді щита та тоненькі діодні фари та ліхтарі.

Позаду встановлено загострений спойлер Фото: Hyundai Motor

Разом з тим у авто більш стрімкий профіль з купеподібним похилим дахом і злегка загостреною задньою частиною. Крім того, новий Genesis GV80 Coupe отримав обвіс, а його передній бампер зробили агресивнішим.

Важливо

Tucson на мінімалках: Hyundai показали недорогий кросовер із "мультяшною" назвою (фото)

У салоні передня панель запозичена у стандартного Genesis GV80. Усередині встановили чотири окремі спортивні крісла з карбоновим каркасом та оздобленням алькантарою. У багажнику з'явилася розпірка для підвищення жорсткості.

У салоні встановили чотири окремі крісла Фото: Hyundai Motor

Новий Genesis GV80 Coupe стане недорогим конкурентом BMW X6 та Mercedes GLE Coupe. Швидше за все, він отримає ті ж двигуни, що і стандартний GV80 – бензинові турбомотори об'ємом 2,5 л (304 к. с.) та 3,5 л (380 к. с.), а також 3,0-літровий 273- сильний турбодизель. Не виключено, що з'явиться і 435-сильна електрична версія, як у молодшого Genesis GV70.

Раніше Фокус розповідав, що Hyundai показали випробування свого найпотужнішого електрокара на 600 к. с.

Також ми писали, що седан Hyundai Sonata пройшов оновлення і став яскравішим на вигляд.